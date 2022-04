Nekdanji častni konzul Slovenije v Los Angelesu Ryavec je dobil odlikovanje za prispevek k priznanju Slovenije in njenemu ugledu v ZDA, ustanovitelj društva pobratenih mest Bethlehema in Murske Sobote Antalics pa za zasluge pri ohranjanju slovenske narodne identitete med rojaki v ZDA. Antalics je pri svojih 93 letih pred kratkim dobil tudi slovensko državljanstvo.

Ryavec je po rodu iz okolice Trsta, od koder se je v ZDA leta 1908 priselil njegov dedek. Ob osamosvajanju Slovenije se je aktivno vključil v prizadevanja, da bi jo priznal Washington. Dosegel je, da je mestni svet Los Angelesa julija 1991 priznal Slovenijo in Hrvaško, kar je bil prvi uradni dokument o slovenskem priznanju v ZDA.

Ryavec prispeval k splošni prepoznavnosti Slovenije

Od leta 1996 do leta 2002 je bil Ryavec častni konzul Slovenije v Los Angelesu, kjer je pomembno prispeval k predstavljanju slovenske kulture, uveljavljanju slovenskih umetnikov in splošni prepoznavnosti Slovenije. Med drugim je leta 2000 organiziral odmevno razstavo Mojstrovine Slovenije v muzeju Los Angeles Craft and Folk Art Museum.

Antalics se je rodil v Bethlehemu staršema iz Noršincev blizu Murske Sobote, ki sta se pred prvo svetovno vojno preselila v železarsko središče ZDA, kamor se je takrat selilo veliko Slovencev iz Prekmurja. Bethlehem je edino "slovensko" mesto v ZDA, ki premore tako katoliško kot tudi protestantsko cerkev.

Antalics je zaslužen za to, da Slovenci v Bethlehemu praznujejo slovenski dan

Antalics je bil ključen za to, da je katoliška cerkev sv. Jožefa še vedno odprta, čeprav le za pogrebe in praznik svetnika. Prekmurje je bilo do konca prve svetovne vojne del Ogrske in madžarski duhovniki so prekmurske Slovence, ki so prihajali v ZDA, prepričali, da so poseben narod z imenom Windish, kar so večinoma sprejeli, dokler ni Antalics z univerze Lehigh temeljito raziskal zadeve.

Rojake je prepričal, da so pravzaprav Slovenci, in zaslužen je za to, da od osamosvojitve v Bethlehemu junija praznujejo slovenski dan, vsako leto pa pred mestno hišo za dan državnosti slovesno dvignejo slovensko zastavo. Društvo pobratenih mest je že tri desetletja aktivno z medsebojnimi obiski županskih delegacij, kulturnimi izmenjavami in drugimi prireditvami.