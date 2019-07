Ali še lahko izkoristim bon, ki mu je potekel rok veljavnosti? #PravniNasvet

Spoštovani!



Na vas se obračam s prošnjo, da mi odgovorite, koliko časa čez rok lahko unovčiš darilni bon? Darilni bon sem dobila leta 2017 in pozabila nanj. Rok veljavnosti je september 2017. Zdaj bi ga rada izkoristila in me zanima, ali mi ga bodo še vzeli glede na to, da je bil plačan že pred dvema letoma, ali lahko pozabim nanj?



Že vnaprej se zahvaljujem za odgovor in vas lepo pozdravljam.



Metka

Veljavnost bonu poteče šele po petih letih od izdaje

Darilni boni sami po sebi niso zakonsko urejeni. Pravno gledano jih opredeljujemo kot pogodbo v korist tretjega, ki pa je zakonsko urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ).

Pogodba v korist tretje osebe je pogodba, pri kateri se pogodbeni stranki s sklenitvijo pogodbe dogovorita, da bo izpolnitev pogodbe upravičena zahtevati tretja oseba. Pri tem tretja oseba oziroma obdarjenec pridobi pravico, da od dolžnika (v tem primeru izdajatelja bona) terja izpolnitev, ki jo uveljavlja z darilnim bonom (listino), ki pa se v skladu z določili OZ šteje za izkazni papir. V okviru določb o izkaznih papirjih in znakih, zakon ne določa nobene časovne veljavnosti obveznosti iz omenjenega medija, prav tako OZ ne določa posebnega zastaralnega roka za terjatve iz darilnih bonov, zato se za presojo tovrstnega vprašanja uporabijo splošna pravila OZ.

Splošna pravila OZ določajo, da terjatve po splošnem zastaralnem roku zastarajo v petih letih, če ni z zakonom določen za zastaranje drugačen rok. Kot že navedeno, OZ v primeru terjatev iz darilnega bona le-tega ne določa. Navedeno pomeni, da lahko imetnik zastaralnega roka zahteva izpolnitev obveznosti v času petih let od izdaje darilnega bona, na drugi strani pa je dolžnik oziroma izdajatelj bona svojo obveznosti ves čas do izteka tega roka dolžan izpolniti.

Konkretno v Vašem primeru to pomeni, da glede na to, da je bon bil izdan leta 2017 in od datuma izdaje še ni minilo pet let, pravico do uveljavljanja darilnega bona še vedno imate – veljavnost mu torej še ni potekla. Več o darilnih bonih si lahko preberete tudi v prispevku na našem portalu PRAVO ZA VSE, ki je dostopen na sledeči povezavi: http://www.pravozavse.si/pravice-iz-darilnega-bona/.

Pripravila: Monika Pušaver, dipl. pravnica (UN), magistrska študentka PF Univerze v Mariboru, pravna svetovalka pri projektu Pravo za VSE