Agencija Kompas pred odpuščanji

V Kompasu, največji turistični agenciji v Sloveniji, je finančno stanje slabo in kaže znake dolgoročne insolventnosti, poroča časopis Dnevnik. Po neuradnih informacijah naj bi poleg odhodov vodstvenih delavcev v zadnjih mesecih v kratkem odpustili tudi več deset zaposlenih, o čemer so obvestili tudi zavod za zaposlovanje.

Število zaposlenih naj bi od konca lanskega leta s 130 upadlo na 80, umikajo pa se tudi iz najetih prostorov za Bežigradom v Ljubljani. Že 2018 so prodali okoli tri tisoč poslovnih prostorov v središču mesta, trenutno pa še ni jasno, koliko turističnih agencij po Sloveniji naj bi v kratkem zaprli.

Lani je Kompas sicer povečal prihodke od prodaje na 62,65 milijona evrov in v primerjavi z letom 2022 ustvaril dobiček, vendar so iz poslovanja ustvarili izgubo, zaradi česar so se odločili za nadaljnje prestrukturiranje. Kot so zapisali v Dnevniku, je bil dobiček posledica enkratnega poslovnega dogodka. Skupina Kompas je sicer skupaj s hčerinskimi podjetji v tujini lani za tretjino povečala prodajne prihodke in tako kot matična družba poslovala dobičkonosno.

V prvi polovici letošnjega leta je Kompas posloval z izgubo, česar jim ni uspelo spremeniti niti julija in avgusta, ki sta sicer najmočnejša meseca v turističnem sektorju. Kot pojasnjujejo, naj bi bila to posledica težav s čarterskim partnerjem, ki so s sabo prinesle dodatne nenačrtovane stroške in povečano likvidnostno breme.

Na težave v Kompasu in negotovost poslovanja v prihodnje je opozorila tudi revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, predvsem na podlagi kršenja bančnih zavez in posledičnih operativnih težav.

Do leta 2021 je bil Kompas v lasti hrvaške Fortenove, ki ima med drugim v lasti Mercator. Neposredni lastnik Kompasa je Special Sits General Partner II, njegovi lastniki pa so različne pravne in fizične osebe.