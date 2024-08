Kompas odpovedal vse septembrske polete na Karpatos

Turistična agencija Kompas je odpovedala vse septembrske čarterske polete na grški otok Karpatos, je poročal POP TV. Že pred tem je agencija odpovedala nekatere polete na otoka Lefkas in Samos. Pretekli teden pa so morali potniki na Karpatosu na letalo za povratek v Slovenijo čakati več kot 24 ur.

Slovenski turisti bi se morali s Karpatosa vrniti v petek, 9 avgusta, a so zvečer prejeli obvestilo, da je zaradi tehnične težave na letalu odhod domov prestavljen na naslednji dan.

A tudi ta je bil prestavljen zaradi tehničnih težav. Kot je za oddajo 24 ur pojasnila ena od potnic, so za več ur obtičali na letališču, ne vedoč, ali se bodo ta dan sploh vrnili v domovino. Predstavnica Kompasa, ki je bila z njimi na letališču, je bila brez informacij.

Na POP TV so ob tem spomnili, da so zaradi t. i. tehničnih težav pri Kompasu tik pred zdajci odpovedali nekatere polete na otoka Lefkas in Samos, potnike, ki bi morali na otok Zakintos poleteti z ljubljanskega letališča, pa je agencija prav tako tik pred zdajci obvestila, da bodo polet izvedli s salzburškega letališča.

Da so pritožbe potnikov prišle na njihov naslov, so za POP TV potrdili tudi v Združenju turističnih agencij Slovenije. "Jaz ne morem komentirati poslovne politike Kompasa, želim si le, da ravnajo v vseh svojih dejanjih zakonito, da izpolnijo pogodbene zaveze potnikom," je dejal Mišo Mrvaljević iz združenja.

V Kompasu molčijo

Pri Kompasu se na prošnje POP TV za pojasnila niso odzvali. Matevž Horvat iz Kompasa je julija v oddaji 24ur zvečer glede odpovedi letov dejal, da "se te stvari dogajajo, zagotovila, da se to ne bo zgodilo, ne samo Kompasu, ampak tudi komur koli drugemu, preprosto ni."

Kompas naj bi sicer v teh dneh potnike obvestil o odpovedi vseh septembrskih letov na Karpatos. Na Zvezi potrošnikov Slovenije ob tem poudarjajo, da so potniki v takšnih primerih vedno upravičeni do stoodstotnega vračila kupnine, in to najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe.

Na POP TV so ob tem pregledali poslovanje Kompasa in ugotovili, da agencija ni oddala letnega poročila za leto 2023, čeprav je bil rok za oddajo 2. april. Leto prej je bila izguba Kompasa več kot 2,2-milijonska. Prihodki so medtem znašali več kot 43 milijonov evrov.

V kolikor je imela agencija lani tako visoko izgubo kot leto prej, bi bil Kompas lahko celo na meji likvidnega poslovanja, še navaja POP TV.