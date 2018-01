"Afera s posojilom bo preizkus, koliko predanih volivcev še ima SDS"

Afera s posojilom bo za SDS zelo dober preizkus, koliko najbolj predanih volivcev še imajo, je v pogovoru za Siol.net ocenil ustanovitelj družbe Valicon Andraž Zorko. Ta opozarja, da je denar tisto, na kar so Slovenci kot volivci in tudi sicer najbolj občutljivi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dve sporni posojili

"Ker je posredi denar, to ni le dnevna afera," je dejal Zorko. Pred dvema tednoma je na dan prišlo, da je SDS decembra lani, uradno za namene predvolilne kampanje zaradi letošnjih volitev, z državljanko BiH Dijano Đuđić sklenila 450 tisoč evrov vredno posojilno pogodbo. To je nezakonito, saj krepko presega znesek, ki ga politični stranki lahko posodi fizična oseba. Posojilo, ki so ga v SDS Đuđićevi že vrnili, hkrati sproža tudi vprašanja o izvoru omenjenega denarja.

Sledila je še novica, da si je SDS avgusta lani od podjetja Nova obzorja izposodila 60 tisoč evrov, čeprav zakon o političnih strankah jasno določa, da si te lahko denar izposojajo samo od bank, posojilnic in fizičnih oseb.

Preberite še:

- Po aferi z Đuđićevo ima SDS očitno še eno nezakonito posojilo

- Tožilci zahtevajo sodno preiskavo za Roka Snežiča

- Odzval se je Rok Snežič: S posojilom SDS nimam nič #video

- Naveza Snežič - Đuđić: nočni klub, posojila in ugašanje podjetij #video

Posojilna afera bo pomembna predvolilna tema, pravi Andraž Zorko. Foto: Ana Kovač

Zadnje ugotovitve kažejo, da bi afera s posojilom lahko škodila rezultatu SDS na parlamentarnih volitvah, ki nas čakajo junija, ugotavlja Zorko, ki pričakuje, da bo posojilna afera tudi pomembna predvolilna tema.

"Tega se ne bo pozabilo, ker stvar ni nepomembna, saj je posredi denar," poudarja Zorko. Trditev je podprl z ugotovitvijo, da sta obe negativni kampanji, ki sta v Sloveniji uspeli, povezani z denarjem. V prvem primeru je šlo za padec podpore Francetu Arharju v predsedniški tekmi leta 2002, ko se je razkrilo višino njegove plače, v drugem primeru pa za Gregorja Viranta, ki mu je razkritje o pogodbenih zaslužkih kljub prejemanju ministrskega nadomestila pred volitvami 2011 odneslo kar nekaj glasov.

SDS s predano bazo volivcev, ki pa se manjša

A kljub vsemu ne gre zanemariti dejstva, da ima SDS v primerjavi z drugimi strankam precej več predanih volivcev, ki bodo stranko podpirali ne glede na to, kaj se zgodi. Teh volivcev je nekoč bilo 300 tisoč, leta 2014 pa jih na volitve prišlo 180 tisoč, Zorko opaža krhanje brezkompromisne podpore SDS.

"Ena tretjina volivcev se je takrat izgubila, lahko predvidevamo, da zato, ker je bil predsednik stranke Janez Janša v zaporu. Ne vemo pa, ali je to bil bojkot ali razočaranje nad njim," je razmišljal Zorko. Zdaj pa se sprašuje, koliko volivcev SDS je še t.i. "vernikov".

SDS je v zadnjih mesecih najela za pol milijona spornih posojil. Foto: Ana Kovač

Poleg afere s posojilom Zorko pri SDS pred volitvami vidi še eno zadrego - dejstvo, da so zadnje tri volitve izgubili. In od volitev leta 2014 je SDS ubrala precej skrajno pot, zato se sprašuje, kako daleč do teh 300 tisoč SDS lahko danes še seže.

Prav tako se nakazuje še ena širša težava, ki zajema vse uveljavljene stranke. Ljudje jim namreč ne zaupajo več toliko kot nekoč in razmišljajo, da bi svoje glasove namenili novim strankam, ki svojega programa ne naslanjajo toliko na vrednote in ideologijo, ampak na posamezne projekte, je sklenil Zorko.