Afera odrezana roka: "Tudi kot strokovnjak se temu čudiš" #video #intervju

Pred dnevi se je začelo najbolj odmevno sojenje tega leta, in sicer vpletenim v domnevno zavarovalniško goljufijo z odrezano roko. V ospredju sta Sebastien Abramov in Julija Adlešič, ki je skoraj ostala brez leve roke. V obtožnici o domnevni zavarovalniški goljufiji izvedenki ugotavljata, da Abramova "zaznamuje egocentričnost in odsotnost sposobnosti vživljanja v čustva drugih." Nagnjen je tudi k patološkemu laganju, sta še zapisali.

Mnogi strokovnjaki, ki za različne medije od zunaj komentirajo trenutno najbolj odmevno sojenje ta hip, Abramovu očitajo tudi tako imenovano narcistično osebnostno motnjo. Kako se le-ta kaže, kaj je krivo za njen nastanek in ali si narcisi vedno izbirajo labilne žrtve ali pa se v odnosu znajdeta dve narcisoidni osebnosti, je za informativno oddajo Planet 18 pojasnjeval psihiater Miran Možina.

Kakšni so odnosi v paru, kjer je eden od akterjev narcisoidna osebnost?

Narcistična osebnostna motnja se pri posamezniku najpogosteje izrazi prav takrat, ko se znajde v nekem odnosu, na primer partnerskem. Ključna značilnost takšnega odnosa je, da se akterja najdeta na tem, da se med njima razvije en tak izrabljajoč odnos, znotraj katerega se uveljavljajo bolj interesi enega na račun tistega drugega.

Narcistična oseba ima tudi v rokah nadzor nad odnosom in nad tisto drugo osebo v odnosu. V takšnem razmerju gre nenehno za nadzor, izsiljevanje, stalno neka igra in pozicioniranje sebe, da bi nekaj dosegel. Ni pa prisotne pristne ljubezni, prijateljstva, spoštovanja in zaupanja. Ni prisotnega zaupljivega prepuščanja, ki je ključno za neka prijateljstva, za ljubezenska razmerja.

Vedeti pa moramo, da se za narcističnimi osebnostmi skriva nekaj ranjenosti. Pri čemer je dogajanje v primarni družini le eden od možnih tveganih dejavnikov za razvoj narcistične osebnostne motnje. Ampak to ni dovolj, pomembno je tudi dogajanje izven družine. Če na primer otrok v družini nima dovolj ljubezni in pozornosti, če je prepuščen sam sebi, se lahko začne mrežiti s sebi enakimi vrstniki, kjer lahko razvijajo ta način vedenja. Morda poskušajo v teh skupinah izven družine popraviti to ranjenost z grajenjem neke navidezne moči.

Je ta druga oseba, ki je v takšnem odnosu videti kot žrtev, vedno v podrejenem položaju? Ker pri Juliji smo bili na sodni obravnavi priča, da zelo samozavestno nastopa. Nosila je majico z napisom Queen, kar v prevodu pomeni kraljica. Skratka, ko si jo gledal na zatožni klopi, te je prešinila misel, ali ni morda ona tista, ki vodi igro …

Konkretno pri tem primeru bi rekel, da obstaja možnost, da sta se mogoče našla dva, ki sta zavestno vstopila v neko igro z željo, da bi se okoristila še širše. Narcistične osebnosti se lahko tudi povežejo med seboj, pa najsi gre za legalna ali nelegalna početja, da nekaj pridobijo na račun drugih. Ne da zaslužijo s svojim delom in trudom, ampak drugače.

Kaj pa napisa na majicah, ki sta ju nosila na sojenju – on v petek napis King, kar v prevodu pomeni kralj, ona, kot rečeno, napis Queen (kraljica)? Se rogata vsem skupaj?

Težko bi z gotovostjo rekel, kaj je zadaj. Ampak moja prva asociacija bi bila, da navzven še vedno kažeta, da še vedno obvladujeta položaj, da sta suverena.

Julija je menda sama prosila, naj sodnica dovoli Sebastienu spremljati njen sodni proces. On pa jo je med obravnavo ves čas iskal s pogledom, budno spremljal vsak njen gib, se odzval nanj … Kaj to kaže v njunem odnosu? Da je on tisti pokroviteljski? Da se boji?

Sklepati, kaj neverbalna komunikacija med njima pomeni, je preveč tvegano. Težko bi točno strokovno komentiral neko neverbalno vedenje. Sploh če imamo opravka z manipulativno osebnostjo, bomo težko ugotovili, kaj točno se kriva za določeno neverbalno reakcijo oziroma za kaj gre. Poleg tega je zelo zanimivo, da se lahko naučijo ljudje v veliki meri nadzirati svojo neverbalno govorico.

Kakšne osebe si narcistične osebnosti izberejo za svojo žrtev? Si iščejo bolj labilne osebe, s katerimi lažje narcis manipulira?

Narcisi so pri izboru svojih "soigralcev" lahko zelo raznoliki. Vsekakor si lahko najdejo kakšno bolj nedolžno osebo, ki je v življenju manj izkušena. In potem jo prepričajo s svojim vedenjem, da mu zaupa, potem pa jo speljejo na tanek led.

Ali lahko ta druga, izkoriščana oseba sama prepozna, da je v podrejenem položaju, da manipulirajo z njo in jo izkoriščajo? Ali je povsem slepa za realnost?

Po nekem času lahko oseba uvidi realno stanje. A vedeti moramo, da je narcistična oseba zelo spretna, da svojo žrtev pretkano ujame kot pajek v svojo mrežo. Včasih narcistični moški svojo partnerico v šahu drži tudi z nasiljem, pa se potem ženska iz tega vidika boji zapustiti ta odnos. Ker jih nadzoruje in obvladuje ne le z manipulacijami, ampak tudi z nasiljem. Medtem pa navzven, pred drugimi tak moški zelo dobro skriva svojo nasilno naravo, v odnosih z drugimi deluje nedolžen in potem morda ženski, ki spregovori, okolica težko verjame, da je njen partner res tak, kot pravi, da je.

In ker je narcis, kot rečeno, zelo spreten, tudi svoja nasilna dejanja vedno sladko opravičuje, se spravljivo vrne nazaj, prizna, kako veliko napako je naredil, a ta napaka je bila povezana z drugimi opravičljivimi razlogi. Hkrati obljubi, da te napake ne bo več nikoli ponovil … In to je tak začarani krog. Ko se nekaj slabega zgodi, pade zaupanje, a ga z opravičili in spravljivostjo znova povrne, žrtev spet spelje na led, dokler se spet nekaj ne zgodi … In to lahko traja tudi več mesecev, celo let.

Kaj sta pred nekaj meseci ekskluzivno za oddajo Argument povedala Julijina mama in oče, ki sta povsem izgubila stik s hčerko, preveritev v spodnjem videu.





Pa se lahko podrejena oseba kdaj osvobodi tega primeža narcisoidne osebnosti? Se lahko reši tega začaranega kroga?

Absolutno. Predvsem, če najdejo žrtve še druge sebi enake, ki se spodbudijo, veliko naučijo druga drugo, sploh če katera od njih javno nastopa in daje moč in pogum drugim. Če prek javnega razkrivanja svoje zgodbe sporoča še drugim: vredno je, da se postavite zase, in izstopiti iz izkoriščevalskega odnosa.

Kako vi kot strokovnjak gledate na ta primer, ki ga lahko vsi spremljamo prek medijev?

Priznati moram, da primer sicer poznam, a ne podrobno, nisem ga natančno spremljal po medijih. A kar se tiče takšnih primerov, spadajo v neko zelo skrajno obliko psihopatoloških pojavov. Rekel bi, da je tukaj že tista malo bolj običajna psihološka oziroma psihopatološka logika na skrajnem robu in se tudi kot strokovnjak temu čudiš.