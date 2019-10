Abramov na sodišču kralj, Julija kraljica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so se v petek začeli predobravnavni naroki za Sebastiena Abramova, njegovo zunajzakonsko partnerico Julijo Adlešič, njegovega očeta Gorazda Colariča in njegovo mamo Tinko Huskić Colarič. Obtoženi so več kaznivih dejanj iz odmevne afere z odrezano roko.

Abramov: Krivde nikakor ne priznavam

Abramov in njegova starša so se v petek izrekli za nedolžne. "Krivde nikakor ne priznavam," je v petek na sodišču dejal Abramov, ki vztraja, da s partnerko Julijo nista odrezala njene roke zaradi zavarovalniške goljufije. Krivdo je zanikal tudi njegov oče Gorazd, za katerega obramba trdi, da je duševno zaostal, in zaprosil, da mu vrnejo krožno žago. Abramova mama Tinka se je prav tako izrekla za nedolžno.

Odvetnik Julije vztraja, da je sojenje nezakonito

Julija, ki jo obtožnica prav tako bremeni goljufije, se v petek o krivdi še ni mogla izreči, saj je bil narok tik pred tem prekinjen. Njen odvetnik Boris Grobelnik je namreč opozoril, da v sodnem spisu ni pooblastila, da lahko zadevo na sodišču vodi Sedin Kičin, ki je okrajni tožilec. Slednji lahko namreč zadeve pred okrožnim sodiščem vodijo le, če imajo za to posebno pooblastilo nadrejenih, tega pooblastila v spisu ni, je opozoril. Sodnica je zato narok v petek prekinila.

Danes, na nadaljevanju naroka, je Adlešičeva povedala, da obtožnico razume, ni pa se še izjasnila glede krivde. Njen odvetnik namreč vztraja, da bi moral imeti tožilec specialno pooblastilo, ki ga nima, zato vztraja, da je sojenje nezakonito. Prav tako želi odpravo pripora za Julijo.

Abramov v petek z majico kralj, Julija danes kraljica

Abramov je sicer v petek na sodišče prišel oblečen v pulover s potiskom King (kralj, op. p.), Julija pa se je danes na sodišču pojavila v podobnem puloverju s potiskom Queen (kraljica, op. p.).

Za odrezano roko bi dobila 1,2 milijona evrov odškodnine

Obtožnica jih bremeni več kaznivih dejanj, ki so jih zaporedoma storili iz koristoljubnosti, da bi z zavarovalniško goljufijo pridobili protipravno premoženjsko korist. Po mnenju tožilstva si je Adlešičeva januarja roko odrezala zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic. Trdila pa je, da je šlo za nesrečo. Abramov je Adlešičevo življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji skupno pripadalo 1.217.950 evrov odškodnine.

Abramova je doletela tudi obtožnica zaradi suma, da je marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber. Zoper njega poteka postopek tudi pred žalskim okrajnim sodiščem, in sicer zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo ta mesec.