Sebastien Abramov: Krivde nikakor ne priznavam #foto #video

Sebastien Abramov na sodišču vztraja, da s partnerko Julijo Adlešič nista odrezala njene roke zaradi zavarovalniške goljufije. "Krivde nikakor ne priznavam!" je dejal na sodišču. Krivdo je zanikal tudi njegov oče Gorazd Colarič, za katerega obramba trdi, da je duševno zaostal, in zaprosil, da mu vrnejo krožno žago.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so se začeli predobravnavni naroki za Sebastiena Abramova, njegovo zunajzakonsko partnerico Julijo Adlešič, njegovega očeta Gorazda Colariča in njegovo mamo Tinko Huskić Colarič. Obtoženi so več kaznivih dejanj iz odmevne afere Odrezana roka. Sodnica Vesna Podjed je predobravnavni narok razdelila v štiri dele, tako se obtoženi o svoji krivdi izrekajo ločeno z eno- ali dvournim zamikom.

Dopoldne bi moral pred sodišče najprej stopiti oče Sebastiena Abramova Gorazd Colarič, ki ga obtožnica bremeni lažnega prikazovanja škodnega dogodka, da bi drugim pridobil premoženjsko korist, a ga na sodišče ni bilo. Zaradi tega dejstva in pa dejstva, da je na obtožnico vložil ugovor, je sodišče danes štelo, da krivde ne priznava.

Colaričev odvetnik je sicer na sodišče podal predlog za izločitev nekaterih dokazov, med drugim zapisnika o njegovem zaslišanju v preiskavi in zapisnika z zaslišanja njegove zunajzakonske partnerke (z nekdanjo ženo Tinko Huskić Colarič sta se namreč vmes ločila), ker da nista bila na ustrezen način poučena o svojih pravicah, Colarič pa da tudi ni bil sposoben razumeti obtožb.

Obramba trdi, da je Colarič duševno zaostal

Obramba namreč trdi, da Colarič slabo sliši in da je duševno zaostal. Sodišču zato predlaga postavitev dveh sodnih izvedencev, ki naj podata mnenje o njegovem sluhu in o tem, ali je bil v času domnevnih kaznivih dejanj prišteven. Podan je bil tudi predlog za vrnitev krožne žage, s katero naj bi Adlešičevi odrezali roko, ker da jo Colarič potrebuje pri svojem delu. "Z žaganjem se ukvarjam že več kot deset let!" je sporočil sodišču.

Tožilstvo omenjenim predlogom, o katerih mora sodišče še odločiti, nasprotuje. Tožilec Sedin Kičin je povedal, da je bil sam navzoč na zaslišanjih in da sta bila tako Colarič kot njegova partnerka pravilno poučena o pravicah. Colarič je po besedah tožilca tudi vsebinsko pravilno odgovarjal na vprašanja, kar da dokazuje, da jih je slišal in tudi razumel. Kot dokaz podaja tudi posnetek krajšega intervjuja z njim za eno od komercialnih televizij.

Je pa na sodišče danes prišla Abramova mama Tinka Huskić Colarič, ki jo obtožnica bremeni sodelovanja pri goljufiji. Krivde ni priznala, ker da očitanih kaznivih dejanj ni storila.

Abramov krivde ne priznava

Za njo je na sodišče prišel Abramov, ki krivde prav tako ni priznal. Njegova obramba je tudi predlagala izločitev nekaterih dokazov, med drugim zapisnikov zaslišanj očeta in mame Adlešičeve iz preiskave, ker naj ju ne bi opozorili, da nista dolžna pričati proti hčerinemu partnerju Abramovu. Tožilstvu predlogu, o katerem mora sodišče še odločiti, nasprotuje.

Obtožnica jih bremeni več kaznivih dejanj, ki so jih zaporedoma storili iz koristoljubnosti, da bi z zavarovalniško goljufijo pridobili protipravno premoženjsko korist. Marca letos je namreč odjeknila zgodba Adlešičeve, ki si je januarja odrezala levo roko. Po mnenju tožilstva si jo je odrezala zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic. Trdila pa je, da je šlo za nesrečo.

Abramov je namreč Adlešičevo življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji skupno pripadalo 1.217.950 evrov odškodnine.

Abramova je doletela tudi obtožnica zaradi suma, da je marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber. Zoper njega poteka postopek tudi pred žalskim okrajnim sodiščem, in sicer zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo ta mesec.

