700 otrok iz Mežiške doline na preverjanje vsebnosti svinca v krvi

Območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem je v okviru 15-letnega programa sanacije okolja Zgornje Mežiške doline, ki se je z letom 2022 iztekel, redno spremljala vsebnosti svinca v krvi otrok. Vsebnosti so se v povprečju v tem obdobju precej znižale.

NIJZ je v okviru programa vsako leto na odvzeme krvi povabil triletnike iz Zgornje Mežiške doline oz. občin Mežica in Črna na Koroškem. Hkrati je v letih 2008, 2013 in 2018 izvedel tudi prevalenčno študijo, v katero je zajel več otrok iz vseh štirih občin Mežiške doline, torej tudi iz občin Prevalje in Ravne na Koroškem.

Upajo na čim večji odziv

Ne glede na iztek sanacijskega programa bodo prevalenčno študijo izvedli tudi letos. Tako prav v tem tednu NIJZ vabila na odvzeme krvi pošilja otrokom v starosti od enega do šestih let ter devetletnikom iz Zgornje Mežiške doline in triletnikom iz Spodnje Mežiške doline.

Vabilo bo prejelo skupno skoraj 700 otrok iz vseh štirih občin Mežiške doline. Odvzemi vzorcev krvi bodo potekali v enotah diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem v vseh štirih občinah v obdobju od 23. maja do 9. junija letos.

Na NIJZ starše otrok, ki bodo prejeli vabilo na odvzem krvi, naprošajo, da se odzovejo povabilu in pripeljejo otroka v laboratorij lokalne zdravstvene postaje v terminu, zapisanem v vabilu.

"Na ta način bodo pridobili informacijo o vsebnosti svinca v krvi svojega otroka in v primeru povišanih vrednosti tudi lažje ustrezno ukrepali," so zapisali na NIJZ, kjer upajo, da bo odziv vabljenih čim večji. Pričakujejo, da se bosta odzvali dve tretjini vabljenih, so navedli za STA.

Izkušnje prejšnjih prevalenčnih študij kažejo, da je odziv v Zgornji Mežiški dolini večji kot v Spodnji Mežiški dolini, ki zajema občini Prevalje in Ravne na Koroškem.

V okviru prevalenčne študije leta 2008 so namreč na odvzeme krvi povabili 426 otrok in zbrali 321 vzorcev, pri čemer je bil v Zgornji Mežiški dolini odziv 85-odstoten, v Spodnji Mežiški dolini pa 56-odstoten. Za študijo v letu 2013 so na odvzeme krvi povabili 581 otrok, zbrali so 349 vzorcev, pri čemer je bil odziv v Zgornji Mežiški dolini 63-odstoten, v Spodnji Mežiški dolini pa 54-odstoten. Za študijo v letu 2018 pa so povabili 708 otrok in zbrali 526 vzorcev, pri čemer je bil odziv v Zgornji Mežiški dolini 85-odstoten, v Spodnji Mežiški dolini pa 63-odstoten.

Novost brezplačna analiza hišnega prahu

Z NIJZ so sporočili še, da je letošnja novost za vabljene ta, da jim Geološki zavod Slovenije ponuja možnost brezplačne analize hišnega prahu iz gospodinjstva. Dovolj je, da ob odvzemu krvi oddajo polno vrečko prahu iz sesalnika.

V Zgornji Mežiški dolini je namreč glavni vir svinca onesnažen prah, ki se dviga iz onesnaženih tal in nalaga na različnih površinah. Zato NIJZ vseskozi poziva prebivalce, da skrbijo za osebno higieno in se izogibajo aktivnostim, pri katerih prihaja do prašenja. Tudi program okoljske sanacije Zgornje Mežiške doline je bil v veliki meri namenjen preplastitvam makadamskih površin in drugim aktivnostim za zmanjšanje prašenja.