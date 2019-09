Črna na Koroškem: zaradi onesnaženosti zemlje želijo preseliti domačine #video

Življenja domačinov v Zgornji Mežiški dolini ogroža zemlja, zastrupljena s težkimi kovinami. V vasi Žerjav v Črni na Koroškem je onesnaženost zemlje s svincem celo tako resna, da so želeli preseliti vseh 150 domačinov. Z zastrupljenim okoljem se tam neuspešno borijo že od leta 1993, ko so zaprli mežiški rudnik svinca.

Okolje in domačini so namreč še vedno zastrupljeni s težkimi kovinami, ki povzročajo tudi raka. Najbolj izpostavljeni so jim otroci, stari do sedem let, zastrupljenost s svincem jim lahko povzroči okvare živčnega sistema in upočasni razvoj. Kako se domačini in občina borijo proti nevarnim strupom, je preverila ekipa oddaje Planet 18.

Idilična vasica, ki jo bremeni okoljska katastrofa

Žerjav je na prvi pogled idilična vas. Z vseh strani jo obdajajo zelene planote, voda v potokih je kristalno čista, vrtovi do podrobnosti urejeni. A kaj, ko je ta zemlja, iz katere raste zelenjava, zastrupljena. Koncentracije svinca naj bi tukaj večkrat presegale mejno vrednost. Prav zato ideja o preseljevanju domačinov v sosednje vasi. A je naletela na gluha ušesa.

Kot je pojasnila domačinka Marjeta Oder, se krajani ne želijo preseliti, saj so preveč vajeni vasi. Ne moti jih niti to, da živijo v neposredni bližini tovarne akumulatorskih baterij, krivi za zastrupljenost z nevarnimi težkimi kovinami. Čeprav zdaj dosega predpisane okoljske standarde, se svinec od tam še zmeraj širi s prašenjem.

Matej Ivartnik, strokovni delavec nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Ravne, je dejal, da življenje domačinov in otrok ogroža droben prah, ki se dviga iz tal. "To je droben prah, ki ga najdemo v gradbenih materialih v tem okolju. Drobni delci v zraku so tisto, kar za otroke pomeni največje tveganje," je povedal.

Stanje se je nekoliko izboljšalo

Prav otroci, stari do sedem let, so tisti, ki so najbolj na udaru. Leta 2004, ko so začeli redno preverjati njihovo kri, se je pri večini pokazala vsebnost svinca nad 100 miligramov na liter krvi, kar je veljalo za kritično. Danes, 15 let pozneje, so rezultati bistveno boljši.

"V zadnji populaciji, ki smo jo testirali letos, pa je bilo tistih z vrednostmi nad 100 miligramov na liter krvi svinca samo slabih pet odstotkov," je pojasnil Ivartnik.

Izboljšanje stanja je posledica programa sanacije, ki so ga v Zgornji Mežiški dolini sprejeli leta 2008. V okviru tega izvajajo preplastitev cest, mokro čiščenje površin in nadzor industrije. Kot je povedala Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem, so preplastili javne površine, kot so zelene površine in pročelja. "Pred tem so bile na več mestih zastrupljene s svincem," je dodala županja.

Izvajanje ukrepov je predvideno do leta 2022, ko upajo, da bo vsebnost svinca pri otrocih popolnoma izginila in da bo Žerjav spet varen za življenje.