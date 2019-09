Prihodnji teden naj bi bil znan izvajalec sanacije onesnažene zemljine pri celjskih vrtcih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoljsko ministrstvo se zaveda perečega problema onesnaženosti zemljine nekaterih vrtcev v Celju. Ob tem pa zagotavlja, da bo postopek izbora izvajalca sanacije zemljine prvih dveh vrtcev končan prihodnji teden in da bo sanacijo izvajal tisti ponudnik, ki bo med sanacijo in po njej zagotovil popolno varnost okolja in zdravja otrok.