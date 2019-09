Ribnica: tatovi iz starega vrtca odnesli vse, kar je bilo koristno #video

V Ribnici so pred komaj petimi leti dokončali nov vrtec, pa ta že potrebuje obsežno sanacijo. 7,5 milijona evrov potrebujejo za novo streho, novo prezračevanje, nove terase. Medtem pa so jim stari vrtec v bližini dobesedno izropali, ker ni bil zavarovan.

Tatovi so prihajali kar s kombiji. Bilo je kot na dnevu odprtih vrat, je pripovedoval ribniški župan Samo Pogorelc. Potrgane so strojne inštalacije, izginile so luči, opreme ni več: odnesli so vse, kar je bilo mogoče odnesti. Tudi vrtčevsko kuhinjo, izdelano po posebnih standardih. Aktualni župan trdi, da gre za zapuščino prejšnjega župana iz vrst SDS. Ta naj bi občini zapustil predvsem stroške.

Slišali govorice, niso jih pa videli na delu

V igralnici tako ni več otroških miz in stolov. Odnesli so pravzaprav vse, kar je mogoče uporabiti. Potrgali so so električno napeljavo, odmontirali luči. V kopalnicah jim bodo očitno prav prišle tudi pipe. "To so bile v pravzaprav kolone ljudi, ki so iz vrtca odnašali stvari," je pojasnil župan in dodal, da je bil objekt nekaj časa kar odprt in dostopen vsakomur. Kot je dejal za oddajo Planet 18, so tatovi odnesli vse, kar je bilo uporabno.

Domačini so vedeli, da so v vrtcu kradli, ne vedo pa, kdo. "Govorice so bile, osebno pa jih nisem videla," je povedala Eda Štanfelj. Podobno je povedal tudi Tone Lovšin. "Slišal sem nekaj, ne vem pa veliko o tem," je dejal.

Z zamislijo, da bosta tu dva oddelka šolarjev v zgornjem nadstropju, spodaj vrtec za šest oddelkov, ne bo nič. Naložba za obnovo je danes predraga, je razložil župan Pogorelc, ocenjena je na milijon tristo tisoč evrov. "Vemo, kdo je tisti, ki je odgovoren za to," pojasnjuje župan.

Tudi v novem vrtcu, streljaj stran, se težave kopičijo

V starem vrtcu je torej katastrofa, saj so pobrali vse, kar je bilo mogoče. V novem vrtcu pa slika ni nič boljša. Ena od težav je terasa iz macesna. Najmlajši si, ko se plazijo po tleh, namreč nemalokrat v roke zadrejo trščice.

Na terasah bo potrebna nova podlaga. Tudi tla v hodnikih vrtca odstopajo. V kuhinji in pralnici imajo po štirideset stopinj Celzija, ker ni ustreznega prezračevanja. Bančno jamstvo za obnovo je poteklo pred dvema letoma, je še povedal Pogorelc, ki je takrat kot svetnik vseskozi opozarjal na napake, a posluha ni bilo. Občina bo zato namenila 50 tisoč evrov, vsaj za prvo fazo obnove, da bodo lahko otroci in zaposleni zimo preživeli na suhem in toplem.