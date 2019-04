Vrtec brez pitne vode, analiza pokazala prekoračene vsebnosti strupov #video

V novozgrajenem vrtcu v Pekrah pri Mariboru so v vodi odkrili nevarne in celo strupene snovi. Voda ni primerna za pitje niti, če je prekuhana. Pred enajstimi dnevi so v vrtcu zamenjali bojler in že ob prvi uporabi ugotovili, da topla voda zaudarja. O tem so obvestili tako občino kot lastnico, pa tudi izvajalca in podizvajalca del. Ker nihče ni ukrepal, so vodo poslali v analizo.

Rezultati so pokazali kar trikrat prekoračene vsebnosti strupov ksilena in toluena. Otrokom zdaj hrano vozijo iz centralne kuhinje, pijejo pa le ustekleničeno vodo. Vodstvo vrtca zahteva, naj bojler takoj zamenjajo, četudi s starim, ki pušča, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Topla voda se peni, smrdi in je mastna

Zaposleni pripovedujejo, da se topla voda peni, smrdi in je na otip mastna. Kot da bi vohali bencin, pripoveduje ravnateljica vrtca Studenci Maribor Marjana Karba. Kljub navodilom izvajalca, naj počakajo, da se bojler izpere, so vodo poslali v analizo.

Rezultati so bili šokantni. "V vodi so topila, ki so zdravju škodljiva. Takoj smo ukrepali, prepovedali smo uporabo vode, tudi hladne, čeprav ta ni bila vzorčena. Za otroke smo nabavili ustekleničeno vodo," pojasnjuje ravnateljica. Vrtčevskim otrokom so med drugim prepovedali tudi umivanje zob, dovolili pa le umivanje rok in uporabo vode za sanitarije.

Arsenovič: To je že skoraj na meji kriminala

Starše so obvestili, da je zaradi neprimerne menjave bojlerja topla voda neprimerna za uživanje. V vodi, ki prihaja iz bojlerja, so namreč našli ksilen in toluen. Gre za topili, ki se uporabljata v industriji. Starši so zaskrbljeni, vodstvo vrtca in Mestna občina Maribor pa od izvajalca zahtevajo, naj nemudoma zamenja napačno uporabljen bojler.

"Namesto da bi bil iz inkosa ali iz emajla, je ta bojler barvan, kar se mi zdi nezaslišano. Da se lahko nekaj takega vgradi v vrtec, je že skoraj na meji kriminala," poudarja mariborski župan Saša Arsenovič.

Težavam v novozgrajenem vrtcu ni videti konca

Domačini so na vrtec čakali deset let, a kaj, ko razočaranjem ni videti konca. "Stvari so se črtale, zato je prišlo do veliko neskladij, do večjega prihranka na račun same izgradnje in posledično do slabše kakovosti in materialov," pojasnjuje ravnateljica. Težave v novozgrajenem vrtcu, kjer so prve otroke sprejeli septembra 2017, se zato vrstijo od samega začetka.

"Sprožili bomo vse pravne postopke in izkoristili vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo, da bomo končno pokazali, da je treba z davkoplačevalskim denarjem projekte graditi bolj odgovorno, kot če bi jih gradili sebi doma, prav tako pa bomo preverili, kako je bilo med vsem tem časom z nadzorom," napoveduje župan Arsenovič. Ravnateljica v primeru nerešene situacije vztraja pri premestitvi otrok v druge enote, so še poročali na Planetu.