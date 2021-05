Na območju Ljubljane 46-letniku zasegli droge in orožje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so v hišni preiskavi 46-letniku zasegli štiri kilograme prepovedane droge hašiš, manjšo količino kokaina in drugih nedovoljenih snovi ter pištolo, za katero ni imel dovoljenja.

Policisti policijske postaje Moste so v sredo po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 46-letnem osumljencu. Pri njem so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja.

Najdeno ter zaseženo je bilo več kot štiri kilograme prepovedane droge hašiš, manjša količina kokaina in drugih nedovoljenih snovi, pripomočki za gojenje ter pištola, za katero ni imel dovoljenja, in startna pištola, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Osumljeni je bil s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prav tako bo izveden ustrezen ukrep po zakon o orožju, dodajajo na PU Ljubljana.