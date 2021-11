45-letni Cerkljan skrival drogo in še naboje za pištole #foto

Policisti Policijske postaje Idrija so v sredo zjutraj v enem od naselij v Občini Cerkno na podlagi odredbe okrajnega sodišča opravili hišno preiskavo s področja problematike prepovedanih drog. Odkrili so zeleno rastlino, za katero sumijo, da je konoplja, zraven pa še naboje za pištole različnih kalibrov.

Policisti so pri opravljanju hišne preiskave našli in zasegli približno en kilogram delcev posušene zelene rastline, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Poslali so jih v nadaljnjo analizo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Obenem so pri preiskavi našli in zasegli še nekaj pištolskih nabojev različnih kalibrov.

Prepovedano drogo so poslali v analizo. Foto: PU Nova Gorica

Na podlagi vseh ugotovljenih dejstev, vključno z rezultati analize zasežene posušene rastline, bodo policisti PP Idrija zoper 45-letnega moškega uvedli hitri postopek z odločbo, skladno z določili zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in zakona o orožju.

Foto: PU Nova Gorica