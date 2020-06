32-letnika zasačili pri preprodaji drog #foto

Policisti policijske postaje Velenje so pretekli teden opravili hišno preiskavo pri 32-letnem osumljencu, pri čemer so ga zalotili pri neposredni prodaji prepovedane droge, saj je bila v stanovanju poleg osumljenca tudi oseba, ki je prišla prepovedano drogo kupit.

Foto: policija

Skupaj so policisti pri osumljenem našli in mu zasegli 90 kosov ekstazija, 35 gramov speeda, tehtnico in ostale pripomočke za uživanje droge. Osumljeni je bil po opravljeni hišni preiskavi zaradi suma storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedani drog po 186. členu kazenskega zakonika priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s policije.