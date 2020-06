Policija ujela Hrvata s petimi pribežniki v avtomobilu

Brežiški policisti so v noči na soboto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na Bizeljskem ustavili osebni avtomobil hrvaške registracije. Ugotovili so, da 32-letni Hrvat prevaža pet državljanov Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Odvzeli so mu prostost, zasegli avtomobil, prebežnike pa vrnili na Hrvaško.

Na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto so sicer policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje med petkom in današnjim dnem izsledili in prijeli skupno 107 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Izsledili so jih v krajih Breg pri Sinjem vrhu, Vrčice, Zilje, Smuk in Jama pri Dvoru.

Policijski postopki z 80 državljani Pakistana, 17 državljani Maroka, šestimi državljani Bangladeša in štirimi državljani Indije še niso zaključeni, so še sporočili. Na območju PU Koper pa so policisti zaradi pomoči pri nedovoljenem prehodu meje priprli dve osebi.

Ta konec tedna so sicer na območju PU Koper obravnavali skupaj 36 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Od tega so jih italijanski varnostni organi vrnili sedem, preostalih 29 oseb pa so obravnavali na različnih policijskih postajah. 22 so jih vrnili na Hrvaško, 12 pa jih je zaprosilo za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom, piše STA.