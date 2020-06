Policisti na Gruškovju pred zadušitvijo iz cistern rešili 22 oseb #foto

Policisti so na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje odkrili 22 oseb, ki so se skrite v dveh cisternah poskusile izogniti mejni kontroli, sporoča Policijska uprava Maribor. Našli so jih vidno izčrpane, saj jim je primanjkovalo kisika, s svojim ravnanjem pa so jim rešili življenje, saj je obstajala velika verjetnost, da bi se v cisternah zadušili.

Kot so sporočili mariborski policisti, na mejnih prehodih izvajajo poostrene aktivnosti z namenom odkrivanja oseb, ki se skrite v različnih vozilih poskušajo izmakniti mejni kontroli in tako vstopiti v Slovenijo. Odkritje 22 oseb je bilo rezultat prav teh poostrenih aktivnosti.

Policisti PMP Gruškovje so namreč okrog 12. ure v tovornem vozilu – cisterni s srbskimi registrskimi oznakami, sicer namenjeni za prevoz živil – s pomočjo tehničnih pripomočkov odkrili 13 oseb različnih državljanstev iz Bangladeša, Indije, Turčije in Sirije.

Foto: PU Maribor

Prioritetno so opravili kontrolo druge cisterne in našli še eno skupino ljudi

Skriti so se poskušali izogniti mejni kontroli. Policisti so v nadaljevanju v koloni tovornih vozil, čakajočih na vstop v državo, zaznali enako tovorno vozilo iz istega podjetja. Ker sta bili vozili vso pot skupaj, so policisti zaradi vidne izčrpanosti oseb iz prvega vozila, do katere je prišlo zaradi pomanjkanja kisika, prioritetno opravili mejno kontrolo tudi pri drugem tovornem vozilu.

Domneve policistov so se izkazale kot pravilne, saj so tudi v drugi cisterni odkrili devet oseb, ki so se poskušale izogniti mejni kontroli. Tudi druga skupina oseb je bila zaradi pomanjkanja kisika vidno izčrpana.

"Policisti so tako z doslednim in strokovnim delom odkrili 22 oseb, ki so se poskušale izogniti mejni kontroli. Najpomembnejše pri tem pa je, da so policisti s svojim ravnanjem rešili življenje 22 oseb, saj je obstajala velika verjetnost, da bi se ljudje zadušili, so sporočili mariborski policisti.