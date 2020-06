V Zgornji Kungoti zaradi prevoza migrantov prijeli sirska državljana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policist so danes zgodaj zjutraj v Zgornji Kungoti ustavili vozilo z dvema sirskima državljanoma, ki imata urejeno bivališče v Avstriji. Sirca sta v vozilu prevažala pet rojakov, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo s Hrvaško, so sporočili s Policijske uprave Maribor.