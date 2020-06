V Nemčiji zaradi karantene hud spopad s policijo #video

V stanovanjskem kompleksu v nemškem mestu Göttingen, kjer so zaradi ponovnega izbruha novega koronavirusa odredili karanteno za okoli 700 stanovalcev, so minuli konec tedna izbruhnili nasilni izgredi. Spopadi s policisti so izbruhnili, ko je skušala skupina stanovalcev prebiti zaporo in oditi.

Kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij v nedeljo sporočila policija v Göttingenu, so z odrejeno karanteno nezadovoljni stanovalci, bilo naj bi jih slabih sto, policiste obmetavali s kamni, steklenicami, lesenimi latami in drugimi predmeti. Policisti so proti nasilnežem med drugim posredovali s solzivcem, vpoklicali so okrepitve in po dobri uri so se razmere umirile. Devet policistov je bilo poškodovanih, navaja STA.

Gre za ljudi, ki so jim karanteno odredili v četrtek, potem ko so covid-19 potrdili pri dveh. Že v petek so nato okužbo potrdili pri kar 120 ljudeh v omenjenem stanovanjskem kompleksu.

V majhnih stanovanjih živi po šest ljudi

Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, so v kompleksu večinoma majhna stanovanja, velika nekje med 20 in 35 kvadratnimi metri, ki pa so prenapolnjena, v nekaterih živi po šest ljudi. Številni so iz Romunije in drugih držav ter slabo govorijo nemško, tako da prihaja do težav tudi v komunikaciji. Predvsem naj bi jih jezilo dejstvo, da se morajo, tudi če so bili na prvem testu negativni, ponovno testirati ter do takrat ostati v karanteni.

V nemški klavnici več kot 1.300 okuženih

Göttingen je eno od žarišč covida-19, ki so v Nemčiji izbruhnila, ko so v državi maja odpravili večino omejitev za zajezitev covida-19. Najbolj sicer odmeva izbruh v mesnopredelovalnem obratu Tönnies v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, kjer so okužbo doslej potrdili že pri več kot 1300 od skupno 7000 zaposlenih, še piše STA.

Oblasti okraja Gütersloh, kjer je mesnica, so v petek odločile, da mora vseh okoli 6500 zaposlenih v tem obratu skupaj z njihovimi družinskimi člani v karanteno. To velja tudi za upravo in vodstvo koncerna. Nekateri sicer lahko prihajajo v obrat, a se lahko gibljejo samo med bivališčem in klavnico.

"Bistvenega prenosa med splošno javnost nismo zaznali," so ob tem še navedle lokalne oblasti po poročanju STA. So se pa okužbe razširile med prijatelje in družinske člane zaposlenih.