Policija v poostrenem nadzoru ujela več deset pijanih voznikov

Policisti z območja policijske uprave (PU) Maribor so med 15. in 21. junijem izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. V sklopu evropske akcije "Alcohol & Drugs" so z indikatorji alkohola pristojni preizkusili 1.951 voznikov vozil. Policija ob tej priložnosti znova poziva voznike, naj ne vozijo pod vplivom alkohola, saj je ta največkrat sekundarni vzrok prometnih nesreč, še zlasti tistih s hujšimi posledicami.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je preizkus alkoholiziranosti pri 36 voznikih pokazal vrednost do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri 27 voznikih pa je vrednost presegla 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Med ustavljenimi vozniki so bili štirje takšni, ki so odklonili preizkus alkoholiziranosti. V poostrenem nadzoru so bili ugotovljeni tudi štirje vozniki vozil, ki so kazali znake vožnje pod vplivom drog, zato je bil zoper vse štiri odrejen strokovni pregled z odvzemom krvi in urina.

Pretekli konec tedna evropski maraton

Sicer pa se je v soboto ob 18. uri začel, v nedeljo ob 6. uri zjutraj pa končal evropsko načrtovan Maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov. Med nadzorom so policisti na območju PU Maribor z indikatorji alkohola preizkusili 381 voznikov. Preizkus alkoholiziranosti, ki so ga izvajali v okviru maratona, je pri 14 voznikih pokazal vrednost do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri treh voznikih pa vrednost nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so v poostrenem nadzoru pri postopku prepoznave vožnje pod vplivom drog ugotovili, da ima en voznik očitne znake vožnje pod vplivom drog, zaradi česar so zoper njega odredili strokovni pregled z odvzemom krvi in urina.

V luči akcij "Alcohol & Drugs" in Maratona policisti tudi tokrat znova opozarjajo voznike, naj ne vozijo, ko so pod vplivom alkohola, saj je ta največkrat sekundarni vzrok prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami.