1.200 evrov in 18 kazenskih točk za vožnjo pod vplivom kokaina

Policisti policijske postaje Ravne na Koroškem so v zadnjih dveh dneh obravnavali tri voznike, ki so vozili pod vplivom prepovedanih drog. Enemu od voznikov je hitri test za ugotavljanje prepovedanih drog v organizmu pokazal, da je vozil pod vplivom konoplje, voznica in še en voznik pa sta vozila pod vplivom kokaina.

Za vse tri so odredili strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu, ki so ga vsi trije tudi opravili. Vsem trem voznikom so policisti začasno odvzeli vozniška dovoljenja in zoper vse tri podali obdolžilne predloge.

Za tak prekršek je predpisana sankcija v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Nevarno početje

"Naj spomnimo, da je vožnja pod vplivom prepovedanih drog nevarna. Vozniki, ki vozijo pod vplivom konoplje, počasneje reagirajo, imajo zmanjšano koncentracijo in težje sledijo dogajanju v prometu. Vozniki, ki vozijo pod vplivom kokaina, pa so pri vožnji nepredvidljivi in pretirano samozavestni," je ob tem opozorila Milena Trbulin iz Policijske uprave Celje.

Policija poziva vse voznike, naj ne vozijo, če so uživali prepovedane droge, psihoaktivna zdravila oziroma druge psihoaktivne snovi.