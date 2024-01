V uradu belgijske ministrice našli kokain

Belgijsko ministrico za izobraževanje Caroline Désir so 15. decembra lani obvestili, da so uslužbenca njenega urada, zadolženega za opremo in logistiko, aretirali v okviru preiskave trgovine z drogami, je po poročanju The Brussels Timesa sporočil njen tiskovni predstavnik.

"Dan pozneje je bil izveden postopek razrešitve zaradi zlorabe zaupanja v skladu s predpisi, ki veljajo za ministrske funkcije," je Désirejeva zapisala na družbenih omrežjih. "V njegovi pisarni urada so preiskali morebitne dokaze kaznivega dejanja. Odkrili so približno 50 vrečk z belim prahom."

Ministričin urad je nato stopil v stik z odvetnikom za kazenske zadeve, da bi začeli sodelovati s preiskovalnim sodnikom, ki vodi preiskavo. To pomeni, da je urad "začel sodelovati s preiskovalci na lastno pobudo", je dejala.