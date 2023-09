Sinu nekdanjega poslanca grozi deset let zapora

Vsem obtoženim grozi do deset let zaporne kazni.

Sodišče v Bosni in Hercegovini je potrdilo obtožnico proti 35-letnemu Mitji Kontiču, sinu pokojnega dolgoletnega velenjskega župana in poslanca Bojana Kontiča, danes poročajo Delo in Slovenske novice. Tožilstvo v BiH Kontiča in še šest državljanov BiH bremeni trgovanja s prepovedanimi drogami, natančneje s kokainom, grozi pa jim več let zapora.

Sodišče v Bosni in Hercegovini je konec avgusta na svoji spletni strani objavilo, da je potrdilo obtožnico v primeru Mitje Kontiča in šestih soobtoženih državljanov BiH, ki naj bi iz Slovenije v BiH od avgusta 2022 do aprila letos tihotapili kokain.

Grozi jim do deset let zaporne kazni

Ujeli so jih s tremi kilogrami prepovedane droge, preiskovalci pa so ob tem v hišnih preiskavah zasegli tudi večjo količino denarja, pištolo, več mobilnih telefonov in dva osebna avtomobila. Vsem obtoženim grozi do deset let zaporne kazni.

V obtožnici je med drugim navedeno, da je sedmerica obtožencev "pripadala skupini za organizirani kriminal, ki so jo ustanovile njim znane osebe z območja Republike Slovenije". Drogo naj bi kupovali v Sloveniji, nato pa jo tihotapili v BiH in tam prodajali. Po poročanju medijev v BiH naj bi bila skupna količina pretihotapljenega kokaina na črnem trgu vredna več kot sto tisoč evrov.

Kontič naj bi v BiH kokain pripeljal dvakrat

Kontiča in šesterico soobtoženih so aretirali pred nekaj meseci, osrednjo vlogo pri tihotapljenju pa je po poročanju Dela odigral prav Kontič, ki naj bi v prirejenem skrivnem prostoru svojega avtomobila iz Slovenije v BiH dvakrat pripeljal kokain. Večino domnevnih članov družbe so aretirali v Banjaluki, Kontiča in še enega od soobtoženih pa so policisti prijeli v Sarajevu.