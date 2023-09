Sodba pravnomočna: obsojen na 22 let zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Senat Višjega sodišča v Mariboru je potrdil prvostopenjsko sodbo za Mitjo Oreška iz Peskovcev na Goričkem, ki je bil za lanski umor partnerice na prvostopenjskem sodišču obsojen na 22 let zapora in pol. Obramba ni prepričala višjih sodnikov, da je šlo za uboj na mah, danes poročata časnika Delo in Slovenske novice. Sodba je s tem pravnomočna.

Na sodbo prvostopenjskega sodišča se je poleg zagovornika obtoženega Mojmirja Šafariča pritožil tudi višji državni tožilec Darko Simonič, ki je vztrajal pri predlogu 25 let zapora.

Senat višjega sodišča je po poročanju Dela v celoti potrdil prvostopenjsko sodbo in ta je s tem postala pravnomočna, kar pomeni, da bodo Oreška iz pripora poslali na prestajanje zaporne kazni.

Najprej jo je davil, nato zabodel

Do družinske tragedije je prišlo septembra lani v Peskovcih, ko je Orešek partnerko najprej davil, nato pa jo je, ko je bila že v nezavesti, zabodel v levo stran prsnega koša. To je povzročilo hude notranje krvavitve in takojšnjo smrt.

Obtoženi ni zanikal napada na partnerico, je pa zanikal krivdo za dejanje, kot izhaja iz obtožnice, torej umor. Njegov zagovornik Šafarič je v pritožbi na višje sodišče predlagal razveljavitev prvostopenjske sodbe, saj je prepričan, da bi obdolženemu morali soditi kvečjemu za uboj na mah ali v najslabšem primeru za uboj. Kot je razložil senatu, takrat 45-letni Orešek ni bil pretirano ljubosumen, kot mu očita obtožnica, in partnerice ni nadzoroval s kamerami, pač pa so te v hiši vgradili še v času, ko so skrbeli za obolelega strica.

Tožilstvo je za obdolženega zahtevalo 25 let zapora. Kot je na pritožbenem naroku septembra na višjem sodišču povedal tožilec Simonič, ljubosumje in nizkotni nagib obdolženega izhajata iz pričanja nekaterih prič in drugih dokazanih okoliščin. Orešek je po njegovem vedel, da ga partnerka želi zapustiti, a je vseeno vztrajal, zato ga nič ne bi moglo tako presenetiti, da bi dejanje storil na mah.