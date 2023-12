Nemška policija letos zasegla rekordno količino kokaina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška policija in carina sta letos zasegli rekordnih 35 ton kokaina, je razvidno iz danes objavljenih začasnih podatkov Zvezne kriminalistične policije (BKA). Prejšnji rekord so zabeležili leta 2021, ko so zasegli 23 ton kokaina, poroča nemška tiskovna agencija dpa.