Ponoči vlamljali po tekočem traku

Ljubljanski policisti so imeli ponoči spet veliko dela. V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 379 klicev, 144 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 39 nanašalo na kriminaliteto, 43 na javni red in mir ter 38 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 3 tatvine, 11 vlomov, a je v štirih primerih ostalo pri poskusu, ter še 6 primerov poškodovanja tuje stvari.

V okolici Medvod so vlomili v hišo, od koder je neznani storilec odtujil denar in nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.

V hišo so vlomili tudi v Gameljnah, od koder je neznani storilec ukradel različne predmete. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Denar je neznani storilec ukradel iz hiše v Mednem in lastnika oškodoval za okoli 700 evrov.

V centru Ljubljane so vlomili v stanovanje, od koder je neznani storilec odtujil različne predmete. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Več vlomov v poslovne prostore

V Grosuplju je neznani storilec vlomil v poslovne prostore in odtujil kozmetične izdelke in denar. Podjetje je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Policisti so na območju Trbovelj obravnavali vlom v poslovne objekte, od koder so ukradli dva prenosna računalnika in s tem družbo oškodovali za okoli 1000 evrov.

V Grosuplju so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so odtujili različne predmete in denar. Podjetje so oškodovali za okoli 500 evrov.

V Trbovljah pa je neznani storilec vlomil v poslovne prostore in odtujil kozmetične izdelke in denar. Podjetje je oškodoval za okoli 600 evrov.

Policisti so prav tako posredovali v primeru nasilja v družini, kjer zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. Pri prometni varnosti so obravnavali 7 prometnih nesreč z materialno škodo. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 3 vozila. Glede javnega reda in miru so intervenirali devetkrat na javnem kraju in petkrat v zasebnem prostoru.

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje niso zaznali nedovoljenih prehodov državne meje.