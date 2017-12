Martina se je preselila v Firence, kjer uresničuje svoje sanje

V posebnem prostoru Martinine najljubše palače Corsini, ki je za javnost odprt le enkrat na leto. Foto: osebni arhiv

Martino so po prvem tečaju sprejeli še na dodatni tečaj emajliranja in preostalih značilnih florentinskih tehnik obdelovanja kovine. Trenutno skupaj še s petimi oblikovalci izdeluje nakit v delavnici Officina Nora.

"Tam ustvarjam, proučujem materiale, se učim uporabljati različne patine, izdelujem kalupe, prototipe ter nato vse te poskuse oblikujem v unikatne kose nakita," pravi.

Odločitev za selitev po njenih besedah ni bila težka, saj je želela uresničiti svoje sanje o oblikovanju nakita.

Delavnik večinoma začne z odpisovanjem elektronske pošte. Okoli 9. zjutraj gre v delavnico, kjer ustvarja vse do večera. Sodeluje s številnimi obrtniki, tako da velikokrat vključi v svoj urnik sprehod po središču mesta.

Vse, kar potrebuje, ima na dosegu roke

"V Firencah je preprosto izdelovati nakit, ker je vse na dosegu roke," pravi Martina. Foto: osebni arhiv "V Firencah je preprosto izdelovati nakit, ker je vse na dosegu roke. Bodisi fasar, livar, če mi manjka kakšno orodje, ga lahko kupim se isti dan. Tudi če potrebujem kakšen nasvet, je tam moj učitelj in veliki mojster Marco Garezzini," pripoveduje.

V prostem času rada obišče kakšno razstavo ali pa pobegne v naravo na okoliške griče.

Kavo vedno spijejo stoje

"V Italiji kavo vedno spijejo na hitro, stoje, ob pultu. Odmor za kosilo je resna stvar, ki jo vsi spoštujejo, med 13.00 in 15.00 je vse zaprto, po 15. uri pa le stežka najdeš kaj za pod zob," o italijanskih običajih pripoveduje Martina.

"Prometa še zdaj ne razumem prav dobro. Avtomobila, če ni potrebno, ne uporabljam. Najraje se vozim s kolesom," dodaja

Mesto živi od turistov

Firence so, tako kot številna druga italijanska mesta, polne obiskovalcev.

"Mesto živi od turistov, tako da so načeloma dobro sprejeti, seveda se prebivalci umaknejo na obrobje. Čez dan delajo v mestnem središču, zvečer pa se vsak na svojem motorju odpravi domov. Tudi sama se raje izognem najbolj turističnim destinacijam. Ko je na njem množica ljudi, le stežka kolesariš čez Stari most," pravi.

Okoli 9. ure gre Martina v delavnico, kjer ustvarja vse do večera. Foto: osebni arhiv

Želi se vrniti v Slovenijo

Martina bi z veseljem prišla živet nazaj v Slovenijo, zato razmišlja, da bi si delo uredila tako, da bi poletje preživela v Sloveniji, zimo pa v Firencah.

