"Davčne spremembe je treba pripraviti načrtovano s predhodno narejeno poglobljeno analizo gospodarske situacije v Sloveniji in na širšem evropskem trgu s ciljem oblikovanja ukrepov za ustvarjanje spodbudnega okolja za strokovne kadre, ki so potrebni za ključne razvojne gospodarske panoge v Sloveniji na eni strani in za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ na drugi," je v odprtem pismu, ki so ga naslovili na vlado in finančno ministrstvo, zapisala zbornica.

Med drugim so izpostavili, da se morajo davčne spremembe sprejemati po rednem zakonodajnem postopku. "Nobenega razloga ni, da zaradi zasledovanja političnih obljub hitimo s spremembami davčne zakonodaje," so poudarili in dodali, da sleherna sprememba na področju davkov vpliva na predvidljivost poslovnega in davčnega okolja ter drugih sfer družbe.

Dovolj časa za prilagoditev

"Postopek uvajanja davčnih sprememb mora biti dovolj dolg, da davčnim zavezancem omogoči dovolj časa za prilagoditev," so ob tem zapisali v zbornici.

Prav tako spremembe davčne zakonodaje po njihovih opozorilih ne smejo posegati v pridobljene pravice in poslabšati pravnega položaja zavezancev.

Ne zdi se jim sporno, da politika posega v davčni sistem, vendar opozarjajo, da naj pri tem upoštevajo, da je zavezancem treba zagotoviti ustrezno raven pravne varnosti in predvidljivosti davčnega sistema.

Zelo selektivno

"Davčni zavezanci na podlagi svojih predvidevanj in pričakovanj sprejemajo poslovne odločitve. Če se sistem pozneje spremeni in se jim koristi, ki so jih upravičeno pričakovali, odvzamejo, mora za to obstajati pomemben javni interes, ki ga je treba ustrezno podkrepiti in obrazložiti," so izpostavili na zbornici, kjer so k trenutnim predlaganim davčnim spremembam podali več pripomb.

Trenutne predlagane spremembe po njihovi oceni zelo selektivno naslavljajo zahteve in pričakovanja gospodarstva in davčnih zavezancev.

Predlog davčnih sprememb je finančno ministrstvo predstavilo v začetku junija, njegov namen pa je ustvariti spodbudno okolje za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo. Med drugim prinašajo nižjo dohodnino za določene kadre, uveljavitev je predvidena z letom 2025. Ministrstvo je v času javne obravnave največ pripomb prejelo na predlog novele zakona o dohodnini. Posredovalo jih je okoli 160 deležnikov, večina pripomb pa se je nanašala na spremembe pri normirancih.