“Umetna inteligenca ni več vprašanje prihodnosti” #intervju

Umetna inteligenca je v zadnjih letih postala ena najpogosteje omenjenih tehnoloških tem, vendar se številna podjetja še vedno sprašujejo, kako jo dejansko uporabiti v praksi. V Danfossu jo že danes vključujejo tako v razvoj digitalnih orodij za stranke kot tudi v lastne poslovne procese. Ob tem pa opozarjajo, da prihodnost umetne inteligence ni odvisna le od programske opreme in algoritmov, temveč tudi od podatkov, energetske učinkovitosti in infrastrukture, ki omogoča njen razvoj. O tem, kako umetna inteligenca spreminja delo, produkte in razmišljanje podjetja Danfoss, smo se pogovarjali s Petrom Trobcem.

Peter Trobec je direktor za razvoj digitalnih orodij ter vodja oddelka za digitalna orodja in umetno inteligenco v segmentu Climate Solutions v podjetju Danfoss Trata. Danfoss je mednarodno tehnološko podjetje, ki razvija energetsko učinkovite rešitve za ogrevanje, hlajenje, industrijsko avtomatizacijo in energetsko infrastrukturo. V segmentu Climate Solutions razvija tudi digitalna orodja in rešitve, ki uporabnikom pomagajo pri učinkovitejšem načrtovanju, upravljanju in optimizaciji sistemov.

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S čim se ukvarjate v vašem oddelku znotraj podjetja Danfoss?

V oddelku za digitalna orodja in umetno inteligenco v segmentu Climate Solutions razvijamo napredne modele za napovedovanje prodaje in povpraševanja.

Ob tem snujemo digitalne rešitve, ki podpirajo prodajo, podporo strankam, oskrbovalno verigo, produktni razvoj in finance. Poleg tega vodimo tudi interni program širše vpeljave umetne inteligence v vsakodnevno delo ter mrežo internih ambasadorjev.

Katere digitalne rešitve razvijate za svoje stranke?

Razvijamo mobilne aplikacije za inštalaterje na področju ogrevanja in hlajenja ter različna digitalna orodja za izbiro produktov. Pri tem želimo biti čim boljši partner našim strankam in jim pomagati pri vsakodnevnem delu.

Za monterje na področju hlajenja in klimatizacije smo razvili aplikacijo RefTools, ki pomaga pri nalogah, kot so pretvorbe tlaka v temperaturo za hladiva, diagnostika hladilnih sistemov, iskanje nadomestnih izdelkov ter dostop do produktnih informacij, tehnične dokumentacije in rezervnih delov.

Za ogrevalne oziroma hidravlične monterje pa smo razvili Installer App, ki podpira projekte, izračune, prednastavitve radiatorjev, hidravlično uravnoteženje, talno ogrevanje ter dostop do produktnih informacij in dokumentacije.

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Kako široko sta ti aplikaciji že sprejeti med uporabniki?

Obema aplikacijama zaupa približno 1,5 milijona aktivnih uporabnikov letno. Uporabljajo ju pri vsakodnevnem delu na terenu, kjer jim pomagata pri hitrejšem dostopu do informacij in učinkovitejšem opravljanju nalog.

Poleg aplikacij ponujate tudi druga digitalna orodja. Kakšen je njihov namen?

Prek digitalnih kanalov ponujamo več produktnih izbirnih orodij. Med njimi so rešitve za izbiro ekspanzijskih ventilov, sušilcev filtrov, komponent za regulacijo talnega ogrevanja Icon2, hladilnih sob in kontrolerjev Alsmart.

Takšna orodja monterjem skrajšajo čas iskanja informacij, zmanjšajo možnost napak pri izbiri ustreznih komponent ter jim pomagajo hitreje opraviti delo na terenu.

Kakšno vlogo ima umetna inteligenca v Danfossu?

V Danfossu obsežno investiramo v umetno inteligenco. Uporabljamo jo za optimizacijo internih procesov, hkrati pa jo aktivno vključujemo tudi neposredno v naše produkte.

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Naš cilj je, da ostanemo v ospredju tehnološkega razvoja, pri tem pa ves čas skrbimo, da je uporaba umetne inteligence odgovorna, premišljena in usmerjena v trajnostno prihodnost.

Lahko navedete konkreten primer uporabe umetne inteligence v vaših produktih?

Eden od primerov je rešitev Leanheat Building, ki uporablja umetno inteligenco in prediktivno analitiko za optimizacijo ogrevanja stavb v realnem času. Sistem pomaga zmanjševati porabo energije, stroške, emisije CO₂ in konične obremenitve, obenem pa ohranja udobje uporabnikov.

Pri rešitvi Leanheat Network lahko izpostavimo tudi napovedovanje potreb po ogrevanju oziroma hlajenju.

Peter Trobec Foto: Danfoss Trata Kako umetno inteligenco uporabljate znotraj podjetja?

Znotraj podjetja umetno inteligenco uporabljamo na primer za hitrejšo obdelavo naročil kupcev. Raziskujemo tudi možnosti uporabe pri obdelavi razpisov oziroma tenderjev.

Cilj teh rešitev je kupcem zagotoviti čim hitrejše odgovore, boljšo podporo ter čim učinkovitejšo dobavo.

Pogosto poudarjate, da je pri umetni inteligenci prišlo do komunikacijske revolucije. Kaj imate s tem v mislih?

Umetna inteligenca sicer obstaja že od šestdesetih let prejšnjega stoletja, vendar smo v zadnjih letih doživeli pomemben preboj v načinu komunikacije z njo. Dobili smo naraven vmesnik, ki nas razume.

Namesto da bi morali svoje ideje prevajati v programsko kodo, se danes z umetno inteligenco preprosto pogovarjamo. Naše misli so postale neposredna navodila, kar pomembno pospešuje razvoj in uporabo novih rešitev.

Kako ta sprememba vpliva na način dela?

Današnja tehnološka revolucija nam ponuja priložnost, da fokus preusmerimo z zgolj opravljanja dela nazaj na globoko razmišljanje. Prejšnje faze digitalizacije nas namreč niso zares razbremenile administrativnih opravil. Papir smo zamenjali za zaslon, fascikle za tabele, vendar se bistvo dela pogosto ni bistveno spremenilo.

Ker je bilo marsikaj lažje izvajati digitalno, se je sam obseg administrativnega dela v resnici pogosto celo povečal.

Veliko govorite tudi o pomenu podatkov pri rabi umetne inteligence. Zakaj so ti tako pomembni?

Podatki so ključni dejavnik uspešne uporabe umetne inteligence. V preteklosti smo pogosto slišali, da so podatki nafta digitalne dobe, danes pa to velja bolj kot kadarkoli prej.

Z naprednimi algoritmi so postali pravo gorivo, brez katerega je umetna inteligenca zgolj prazen in neuporaben motor. Zato moramo pri uporabi umetne inteligence najprej razmišljati o tem, kaj želimo doseči in kako nam lahko pomaga do cilja, ne pa predvsem o tem, katere naloge lahko opravi namesto nas.

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Kakšne izzive prinaša hiter razvoj umetne inteligence? Rast umetne inteligence je tudi zelo fizična. Pomeni eksponentno rast podatkovnih centrov, ki porabljajo veliko energije. Pomembno je, da ta energija ni izgubljena. Če želimo, da tehnološka revolucija ne povzroča nesorazmernih okoljskih posledic, potrebujemo pametno infrastrukturo. To vključuje učinkovito hlajenje podatkovnih centrov in tehnologije, ki lahko odvečno toploto strežnikov zajamejo ter jo uporabijo za druge namene, na primer za ogrevanje mest.

Kaj bi morala podjetja upoštevati pri uvajanju umetne inteligence?

Pri uvajanju umetne inteligence se ne smemo osredotočati zgolj na programske rešitve. Pomembno je razumeti tudi širši kontekst.

Vprašati se moramo, kako zmogljiva in trajnostna je infrastrukturna osnova, ki podpira takšne rešitve. Šele povezava med podatkovnim in fizičnim svetom lahko omogoči dolgoročno uspešno in odgovorno uporabo umetne inteligence.

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