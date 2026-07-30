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Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
19.17

Osveženo pred

57 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Medžugorje napad Poljaki

Četrtek, 30. 7. 2026, 19.17

57 minut

Poljak priznal vandalizem v Medžugorju

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Medžugorje, Hrvaška, romarsko središče | Foto Hina/STA

Foto: Hina/STA

Poljski državljan je danes priznal, da je v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v BiH oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, je sporočila njegova odvetnica. Kot motiv je navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara. Sodišče mu je odredilo 30-dnevni pripor.

"V bistvu je priznal dejanja, vendar vztraja pri svojem stališču in prepričanjih ter pri razlogih, zaradi katerih jih je storil," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejala odvetnica.

Po njenih besedah je 31-letnik deloval na podlagi razočaranja, ki ga je občutil, potem ko je ugotovil, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji, o katerih so od leta 1981 poročali očividci, prevara. S svojimi dejanji naj bi želel javnost opozoriti na to.

"Nikogar ni nameraval poškodovati, temveč je želel predstaviti lastno stališče," je še povedala odvetnica.

Sodišče mu je zaradi nevarnosti bega in na podlagi ocene, da bi lahko dejanje ponovil, danes odredilo 30-dnevni pripor. S tem je ugodilo zahtevi tožilstva, ki 31-letnika bremeni poškodovanja ali rušenja verskih objektov, spodbujanja narodnostnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora in nestrpnosti ter motenja javnega reda in miru, navaja Hina.

medžugorje thumb
Novice Incident v Medžugorju: oskrunili Marijin kip in zažgali oltar #video #foto

Storilec je roke in obraz kipa na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 večkrat prikazala Marija, pomazal s črno barvo in na podstavku v angleščini napisal "devil in a skirt" (hudič v krilu). Blizu kipa je pustil transparent v poljskem jeziku z zapisom: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan in Jakov so prevaranti. Imam dokaze". Gre za imena šesterice, ki so leta 1981 prvi sporočili, da se jim je v Medžugorju prikazala Marija.

Tarča vandalizma je bil tudi moder križ nedaleč od Marijinega kipa. Poleg tega je storilec zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v romarskem središču.

Medžugorje napad Poljaki
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