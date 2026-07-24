Scenaristka, producentka in pisateljica Iza Strehar je bila gostja nove epizode Spotkasta z Evo Cimbola. Pogovor se je začel pri filmu in pisanju, kmalu pa odprl veliko širše teme – od ustvarjalnega procesa in duševnega zdravja do položaja žensk, izgorelosti in sodobnega sveta, v katerem se zdi, da nikoli nismo dovolj.

Iza Strehar, ki je med drugim podpisana pod filma Prasica, slabšalni izraz za žensko in Zemljo krast ter roman Drsenje, je priznala, da svojo identiteto težko loči od ustvarjanja. Pisanje zanjo ni zgolj poklic, temveč način življenja. "Sem tudi hčerka, partnerka in prijateljica, ampak ustvarjanje je tako velik del mojega vsakdana, da ga od sebe težko ločim," je povedala.

Romantika ustvarjanja hitro izgine

V pogovoru se je z Evo dotaknila razlike med študijem in resničnim ustvarjalnim svetom. Medtem ko se na akademiji zdi, da je dovolj časa za raziskovanje in razvijanje idej, realnost prinese dolge prijavne postopke, financiranje, negotovost in čakanje.

"Pisanje imam najraje. Veliko težje so vse povezane stvari – prijave, iskanje financiranja, festivali, distribucija in čakanje," je priznala. Spregovorili sta tudi o scenaristih, ki pogosto ostanejo v ozadju filmskega ustvarjanja, čeprav brez zgodbe filma sploh ne bi bilo. Kot pravi Streharjeva, se morajo scenaristi za svojo prepoznavnost pogosto boriti sami.

Iza Strehar je med drugim napisala scenarija za filma Prasica, slabšalni izraz za žensko in Zemljo krast, letos pa je izdala romaneskni prvenec Drsenje. Foto: Luka Petrič

Poseben del pogovora je bil namenjen filmu Zemljo krast, ki ga je ustvarila skupaj z režiserjem Žigo Vircem. Projekt je nastal skoraj spontano, brez večletnega razvoja, značilnega za filmski svet. Prav ta hitrost in ustvarjalna svoboda sta ji ostali v posebnem spominu. "Ni šlo za sedem let čakanja, ampak za željo, da nekaj naredimo tukaj in zdaj."

Roman Drsenje odpira teme, o katerih premalo govorimo

Velik del pogovora je bil namenjen tudi romanu Drsenje, v katerem odpira vprašanja duševnega zdravja, izgorelosti, osamljenosti, materinstva in občutka, da mora človek nenehno postajati boljša različica samega sebe. Poudarila je, da knjiga ni avtobiografska, čeprav se dotika tem, ki jih pozna tudi iz lastnih izkušenj in opazovanj. Po njenem mnenju prav roman omogoča nekaj, kar film težje doseže – vstop v človekov notranji svet.

"Od žensk se pričakuje vse"

Eden najmočnejših delov pogovora je bil namenjen pritisku, ki ga danes doživljajo predvsem ženske. »Od žensk se pričakuje, da bodo uspešne v karieri, odlične partnerke, mame, vedno urejene, čustveno stabilne in hkrati ves čas skrbele zase.« Prav zato se po njenem mnenju vse več žensk spopada z občutkom, da nikoli niso dovolj dobre, ne glede na to, koliko dosežejo.

"Slovenci smo res pišoči narod. Zdi se mi, da napišemo več knjig, kot jih preberemo." Foto: Luka Petrič

Umetna inteligenca ne more nadomestiti človeka

Dotaknili sta se tudi umetne inteligence. Streharjeva meni, da je lahko koristno orodje za tehnične naloge, vendar pri ustvarjanju ne more nadomestiti človeka. "Lahko opozori, da kaj ne deluje, ne more pa zares razumeti človeške izkušnje, iz katere nastane zgodba."

Novi projekti so že na poti

Ob koncu pogovora je razkrila, da skupaj z Žigo Vircem pripravlja nov celovečerni film z elementi grozljivke oziroma body horrorja, nastajajo pa tudi nova drama in zametki nove knjige. Spotkast z Izo Strehar tako ni le pogovor o filmu in literaturi, temveč razmislek o ustvarjanju, sodobni družbi, duševnem zdravju in svetu, v katerem pogosto pozabimo, da človeku ni treba biti popoln, da bi bil dovolj.