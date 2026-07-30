Kitajska tovarna osupnila splet: klimatska naprava s traku vsakih šest sekund #video

Medtem ko se velik del Evrope spopada z neznosno vročino, povpraševanje po klimatskih napravah podira rekorde. Na družbenih omrežjih je zato veliko pozornosti pritegnil posnetek iz povsem robotizirane tovarne kitajskega proizvajalca Midea, kjer naj bi s proizvodnega traku vsakih šest sekund zapeljala nova klimatska naprava.

Vročina v Evropi ne popušča. Temperature se v nekaterih delih celine znova približujejo 40 stopinjam Celzija, ljudje pa rešitev vse pogosteje iščejo v namestitvi klimatskih naprav. Medtem ko trgovcem ponekod zmanjkuje zalog, je na družbenem omrežju X zaokrožil posnetek, ki kaže, kako na povečano povpraševanje odgovarja kitajska industrija.

Videoposnetek prikazuje skoraj povsem avtomatizirano proizvodno linijo proizvajalca gospodinjskih aparatov Midea. Robotske roke usklajeno sestavljajo in premikajo dele naprav, delavcev pa je na posnetku komaj opaziti.

Posnetek je na omrežju X objavila Yu Jing, predstavnica kitajskega veleposlaništva v Indiji, in zapisala, da v Mideini pametni tovarni za izdelavo nove klimatske naprave potrebujejo le šest sekund. Objava je bila predstavljena tudi kot dokaz učinkovitosti in tehnološke razvitosti sodobne kitajske industrije.

Vsakih šest sekund dokončana nova naprava

Podatek sicer ne pomeni nujno, da posamezno klimatsko napravo od prvega sestavnega dela do končnega izdelka sestavijo v samo šestih sekundah. Gre za hitrost oziroma takt proizvodne linije: ko proizvodnja nemoteno teče, z nje vsakih šest sekund pride dokončana naprava.

Kljub temu je podatek osupljiv. V eni minuti lahko proizvodno linijo zapusti deset naprav, v eni uri pa približno 600. Ob neprekinjenem delovanju bi to teoretično pomenilo več kot 14 tisoč naprav na dan.

Kitajska lahko zaradi velikih proizvodnih zmogljivosti, visoke stopnje avtomatizacije in razvitih dobavnih verig zelo hitro poveča proizvodnjo. Prav to je v času evropskih vročinskih valov postalo pomembna konkurenčna prednost.

Evropa doživlja eno najbolj vročih poletij

Posnetek prihaja v času, ko je potreba po hlajenju v Evropi večja kot kadarkoli prej. Po podatkih evropske službe za spremljanje podnebja Copernicus je zahodna Evropa doživela najtoplejši junij od začetka meritev. Povprečna temperatura na kopnem je bila 3,06 stopinje Celzija višja od povprečja med letoma 1991 in 2020. Vročinskemu valu konec junija so sledila nova obdobja ekstremne vročine v juliju.

Konec julija so se z zelo visokimi temperaturami in požari spopadali predvsem Španija, Francija, Grčija in drugi deli južne Evrope. V posameznih krajih so se temperature povzpele visoko nad 30 oziroma nad 40 stopinj Celzija.

Klimatske naprave, ki so bile v številnih evropskih državah še pred nekaj leti razumljene kot razkošje, tako postajajo skoraj nujna oprema. Posebej problematična so starejša stanovanja in hiše, ki so bili zgrajeni za milejša poletja, pogosto pa zaradi debelejših zidov, najemniških pravil ali zaščitenih pročelij ne omogočajo preproste namestitve običajnih zunanjih enot.

Prodaja eksplodirala, povpraševanje večje od ponudbe

Med največjimi dobitniki evropskega vročinskega vala so kitajski proizvajalci Midea, Haier in Gree. Posebej veliko zanimanja je požel Midein model PortaSplit, ki združuje notranjo in zunanjo enoto, vendar za namestitev ne zahteva vrtanja ali trajnih posegov v stavbo.

Takšna rešitev je primerna predvsem za najemniška stanovanja in starejše evropske stavbe, kjer namestitev klasičnega sistema ni dovoljena ali pa je povezana z visokimi stroški in zapletenim pridobivanjem soglasij.

Po navedbah predstavnika Midee so letos v Evropi prodali več kot 200 tisoč naprav PortaSplit, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju leto prej. Midea je ob tem sporočila, da je bilo od evropske predstavitve modela leta 2024 prodanih že več kot 300 tisoč enot. Zaradi vročinskih valov povpraševanje na nekaterih trgih presega razpoložljivo ponudbo.

V nekaterih evropskih državah so trgovci poročali tudi o razprodanih prenosnih klimatskih napravah in dolgih rokih za dobavo. Proizvajalci, ki so evropski trg še nedavno obravnavali kot razmeroma majhen, morajo zdaj svoje dobavne načrte prilagajati vse daljšim in pogostejšim vročinskim valovom.

Vročina spreminja evropske navade

Viralni posnetek iz kitajske tovarne zato ni zgolj prikaz tehnološko dovršene proizvodnje. Razkriva tudi širšo spremembo: Evropa se ob vse bolj vročih poletjih hitro spreminja v enega ključnih trgov za naprave za hlajenje.

Za evropske potrošnike kitajske tovarne pomenijo možnost hitrejše in pogosto cenejše dobave. Za kitajske proizvajalce pa so evropski vročinski valovi priložnost, da še dodatno utrdijo položaj na trgu, na katerem povpraševanje raste hitreje, kot mu lahko sledijo domači trgovci in monterji.

Ob tem se odpira tudi vprašanje porabe električne energije. Večje število klimatskih naprav bo v najbolj vročih urah povečalo obremenitve električnih omrežij, zato bodo pri prilagajanju na vse toplejša poletja pomembni tudi energetska učinkovitost naprav, boljša izolacija stavb in druge oblike pasivnega hlajenja.