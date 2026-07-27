Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
15.12

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
umetna inteligenca umetna inteligenca pravila spremembe Evropska unija podjetja izobraževanje

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 15.12

36 minut

Veljati začel digitalni omnibus o umetni inteligenci

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
umetna inteligenca, Evropska unija, regulacija | Na ministrstvu so ob tem spomnili, da je Slovenija med prvimi državami članicami EU sprejela zakon za izvajanje akta o umetni inteligenci. Zakon določa pristojne organe, nadzor in podporne mehanizme za učinkovito izvajanje evropskih pravil ter krepi pravno varnost uporabnikov in razvijalcev umetne inteligence. | Foto Shutterstock

Na ministrstvu so ob tem spomnili, da je Slovenija med prvimi državami članicami EU sprejela zakon za izvajanje akta o umetni inteligenci. Zakon določa pristojne organe, nadzor in podporne mehanizme za učinkovito izvajanje evropskih pravil ter krepi pravno varnost uporabnikov in razvijalcev umetne inteligence.

Foto: Shutterstock

Z današnjim dnem je v veljavo stopil t. i. digitalni omnibus o umetni inteligenci, s katerim se spreminja evropski akt o umetni inteligenci. Namen omnibusa je sprememba nekaterih časovnih okvirjev akta in zmanjševanje administrativnih bremen.

Digitalni omnibus zmanjšuje podvajanje zahtev, poenostavlja nekatere postopke ter podjetjem in javnim organom zagotavlja več časa za pripravo na izvajanje pravil za visokotvegane sisteme umetne inteligence, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.

Pravila za visoko tvegane sisteme se zamikajo

Začetek uporabe določb, ki opredeljujejo pravni okvir za visoko tvegane sisteme umetne inteligence, se z omnibusom zamika v leto 2027 oz. 2028, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos).

Pravila za visokotvegane sisteme med drugim na področjih biometrije, kritične infrastrukture, izobraževanja, zaposlovanja ter odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, se bodo začela uporabljati 2. decembra 2027.

Pravila za visoko tvegane sisteme umetne inteligence, ki so kot izdelki ali deli izdelkov zajeti s področno zakonodajo, pa se bodo po novem pričela uporabljati 2. avgusta 2028.

Kot poudarjajo na ministrstvu, omenjena zamika sicer ne predstavljata splošnega zamika uporabe akta o umetni inteligenci. Druge določbe, za katere ni določen poseben rok, se tako začnejo uporabljati 2. avgusta 2026.

Nove prepovedi že decembra

Digitalni omnibus prinaša tudi dve novi prepovedani praksi. Z 2. decembrom letos bo tako prepovedano dati na trg in uporabljati sisteme umetne inteligence, ki generirajo intimne podobe posameznikov brez njihovega izrecnega soglasja ter sistemov, ki generirajo gradiva, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok.

Olajšave za podjetja in manj birokracije

Z uredbo se prav tako razširja možnosti in olajšave, namenjene malim in srednjim podjetjem, tudi na mala podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Omnibus po navedbah ministrstva omogoča tudi lažje in bolj usklajeno izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, širi možnosti preizkušanja sistemov v realnih pogojih ter zmanjšuje prekrivanje med aktom o umetni inteligenci in sektorsko zakonodajo EU, zlasti na področju varnosti proizvodov in strojev.

Za ponudnike sistemov, ki ustvarjajo sintetične zvočne, slikovne, video- ali besedilne vsebine in so bili dani na trg pred 2. avgustom letos, je z omnibusom določeno prehodno obdobje za izpolnitev obveznosti strojno berljivega označevanja teh vsebin. To prehodno obdobje se izteče 2. decembra letos.

Kot so poudarili na notranjem ministrstvu, se z uveljavitvijo digitalnega omnibusa evropski pravni okvir za umetno inteligenco pomika v novo fazo izvajanja. "Jasnejša razmejitev obveznosti in prilagojeni roki naj bi omogočili bolj predvidljivo in sorazmerno uvajanje pravil, obenem pa ohranili visoko raven varstva posameznikov ter spodbudno okolje za razvoj varnih in zaupanja vrednih rešitev umetne inteligence," so zapisali.

Andrej Poglajen.
Novice Po objavi prirejene fotografije Poglajna: Ko lažnivcem zmanjka argumentov
Grčija
Trendi Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri iskanju dopusta?
umetna inteligenca, Evropska unija, regulacija
Novice EU je sprejela pomemben kodeks, ki prinaša jasnejša pravila o uporabi umetne inteligence
Apple
Novice Apple vložil tožbo proti OpenAI zaradi kraje poslovnih skrivnosti
Črni oblaki nad Brusljem
Novice Se nad Evropo zbirajo nevarni črni oblaki?
umetna inteligenca umetna inteligenca pravila spremembe Evropska unija podjetja izobraževanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.