Število stečajev v Sloveniji eksplodiralo. Kaj se dogaja?

"Ob tem ne smemo zanemariti, da je bilo tudi število prvih registracij pravnih enot januarja za skoraj četrtino višje kot v povprečju leta 2021, kar pomeni, da je veliko stečajev pravnih enot vplivalo tudi na večje število registracij. V Poslovnem registru Slovenije je vpisanih več kot 241 tisoč poslovnih subjektov in glavnina teh nima velikega ekonomskega pomena," še pojasnjuje Ivanc. Ta tudi opozarja, da so "na mesečni ravni ti podatki zelo volatilni, zato jih moramo analizirati na trimesečni ravni, predvsem pa moramo analizirati tako stečaje kot registracije".

V zadnjih mesecih je naraslo tudi število registracij novih podjetij. Januarja letos je število zadnjih tako bilo za 6,4 odstotka večje kot decembra lani, za 9,2 odstotka večje kot v prejšnjem januarju in za 18,2 odstotka večje v primerjavi s povprečjem leta 2021. Foto: Statistični urad Republike Slovenije

Pri GZS sicer niso opazili, da bi poslovne banke poročale o slabšanju kreditnega portfelja. "To pomeni, da se zapirajo predvsem družbe z zanemarljivim ekonomskih pomenom," pravi Ivanc. Stroški stečajev in novih registracij so v Sloveniji nizki, kar poudarja visoko dinamiko na tem področju. "Navedeni statistiki tako ne pripisujemo velikega pomena oziroma je ne smemo interpretirati brez analize drugih podatkov," je še opozoril Ivanc.

"V OZS ocenjujemo, da na povečanje števila stečajev vplivajo predvsem energetska draginja, s katero so se spopadala podjetja. To je vodilo v izgubo konkurenčnosti v primerjavi s konkurenčnimi podjetji iz tujine, posledica česar sta zmanjšanje naročil in izguba poslov. Dodaten vzrok za stečaje pa je lahko tudi ohlajanje gospodarstva v državah, s katerimi naša podjetja poslujejo," so na vprašanje, kako komentirajo visoko rast števila začetih stečajev podjetij, odgovorili pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.