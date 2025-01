Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Škofja Loka je srečanje pripravila z željo po ohranitvi delovnih mest v škofjeloškem invalidskem podjetju CSS. Kot je na novinarski konferenci po srečanju povedal predsednik zbornice in državnega sveta Marko Lotrič, so sodelujoči pokazali izredno naklonjenost reševanju podjetja.

Zahtevajo odstop oziroma razrešitev likvidacijskega upravitelja CSS Uroša Zarnika, nato pa naj Slovenski državni holding (SDH) CSS opredeli kot strateško naložbo. Na tej podlagi bi bili obrtniki in podjetniki pripravljeni pomagati CSS, tako da bi mu zagotovili nova naročila in avanse za obstoječa.

Ob zagotovitvi, da se ohranijo delovna mesta, vzpostavi ustrezno vodenje in optimizirajo stroški, sta se OOZ Škofja Loka ter Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pripravljena vključiti v reševanje razmer tudi s finančnim vložkom za premostitev likvidnostnih težav. Če SDH tega ne bi zmogel urediti na ustrezen način, je škofjeloško gospodarstvo z OOZ Škofja Loka na čelu pripravljeno prevzeti tudi upravljanje CSS.

Zaključke srečanja bodo posredovali SDH, od katerega so po Lotričevih besedah prejeli opravičilo za današnji sestanek, a z opombo, da si želijo zaključkov sestanka. "Skupaj s sindikatom bomo skrbeli, da bodo zadeve v nadaljevanju potekale v dobro podjetja CSS," je napovedal Lotrič.

Mesec: To podjetje bomo rešili

Odločne korake za rešitev podjetja je po srečanju napovedal tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec. "V taki situaciji je stvar precej jasna: to podjetje bomo rešili. Takoj po tej konferenci bom naročil državnemu odvetništvu, naj pripravi vse potrebno za izpodbijanje sklepa o likvidaciji CSS in zahtevo za njegovo zadržanje," je napovedal Mesec. Kot je dejal, ne bo več čakal na rezultate neodvisne analize finančnega stanja podjetja.

Za to se je odločil na podlagi informacij, ki jih je prejel na današnjem sestanku, da se po podjetju "že sprehajajo kupci strojev in opreme" ter da likvidacijski upravitelj izvaja pritiske na zaposlene glede prezaposlitve in da zavrača nova naročila. "Strategija je torej, da se podjetje čim prej izbriše. Temu se bomo uprli," je poudaril minister.

Prepričan je, da bodo podjetje rešili. "Najboljše zagotovilo za naprej pa bo, če nam bo uspelo podjetje v strategiji SDH umestiti kot strateško naložbo in njegovo delovanje preplesti s škofjeloškim gospodarstvom. Tako lahko podjetju omogočimo dolgoročni obstanek," je poudaril.

Zaključkov današnjega sestanka so zelo veseli tudi v sindikatu podjetja, kjer so si ob napovedih ministra Mesca in loškega gospodarstva oddahnili. Hvaležni za vso podporo, zdaj tudi sami bolj verjamejo v rešitev podjetja, so dejali.