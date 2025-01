Sindikati: Uskladite minimalno plačo, tako da bo dostojna

Sindikati različnih dejavnosti so ministru za delo Luki Mescu poslali poziv, naj vlada pri uskladitvi minimalne plače upošteva tisto mero inflacije, ki odraža rast življenjskih stroškov in je ugodnejša za delavke in delavce. Domnevno nameravano uskladitev zgolj z zakonskim minimumom namreč vidijo kot vnovično prikrajšanje in še dodatno zmanjšanje kupne moči in življenjskega standarda.

"Mera inflacije, ki se uporablja pri usklajevanju minimalne plače, ne odraža dejanske rasti življenjskih stroškov gospodinjstev, s katerimi se soočamo v Republiki Sloveniji," poudarjajo v sindikatih in dodajajo: "V času visoke rasti dobičkov (10 odstotkov) in uvajanja plačne reforme, s katero naj bi se plače funkcionarjev povišale tudi do 70 odstotkov, je 'varčevanje' na najslabše plačanih delavkah in delavcih nesprejemljivo."

S tem se še dodatno poslabšuje njihov družbeni položaj, saj je že ob lanski uskladitvi rast minimalne plače (4,2 odstotka) ta močno zaostala za rastjo povprečne plače (9,7 odstotka). Trenutna minimalna plača (902 evra neto) ne presega niti praga tveganja revščine za leto 2023 (903 evri), opozarjajo v pozivu ministru.

Če bo tudi letos minimalna plača usklajena le minimalno, se bo zaostanek za povprečnimi plačami še povečal. Želijo, da bi se poleg dejanske inflacije upoštevala tudi rast povprečne plače in da bi minimalno plačo uskladili vsaj za 3,5 odstotka oziroma za enak odstotek uskladitve kot pri uskladitvi pokojnin (predvidoma 4,6 odstotka).

V pozivu so Mesca spomnili na obljubo iz koalicijskega sporazuma, ki se glasi: "Tudi vnaprej si bomo prizadevali za realno rast minimalne plače", in ga pozvali, naj to ne ostanejo le prazne besede.

Pod poziv ministrstvu so podpisani: Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat kulture in narave Glosa, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije, Svobodni sindikat Slovenije, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat osebne asistence (SOA), Sindikat za ustvarjalnost in kulturo ZASUK in Center za družbeno raziskovanje (CEDRA).