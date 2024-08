Slovenija podelila mandat za izdajo obveznic v jenih

Slovenija je bankam BNP Paribas, Nomura in SMBC Nikko podelila mandat za izdajo obveznic, denominiranih v jenih, v formatu samurai (tako imenovane obveznice samurai). Kot so sporočili z ministrstva za finance, so že začeli preučevati tržne razmere in razpoloženje potencialnih vlagateljev.

Možne ročnosti izdanih obveznic so tri, pet, sedem in deset let. Dejanske ročnosti obveznic bodo izbrali ob izdaji skladno z željami izdajatelja in tržnim povpraševanjem, so v petek sporočili z ministrstva.

Bonitetni agenciji Standard & Poor's in Japan Credit Rating Agency bosta obveznicam predvidoma dodelili bonitetno oceno AA-.

Izdaja obveznice samurai je predvidena v bližnji prihodnosti, če bodo tržne razmere to dopuščale.