Privoščite svojim prihrankom zagotovljeno obrestno mero

Zeleni prehod ni le strošek, je tudi priložnost za finančne donose. Dve zeleni obveznici z zagotovljenimi donosi in ugodno obrestno mero ter varnostjo sta vaši vstopnici za zeleni prehod. Predvsem pa boste z vlaganjem v zelene obveznice podjetja PV-Invest tudi zanesljivo oplemenitili svoje prihranke.

Podjetje Moja elektrarna, ki je del skupine PV-Invest, se lahko pohvali z največjo mrežo sončnih elektrarn v Sloveniji. Njihovih 30 sončnih elektrarn ima kar 13 megavatov skupne moči, elektrarne letno proizvedejo 14.280 megavatnih ur elektrike in s tem zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida za kar 9563 ton. Podjetje pa že načrtuje tudi gradnjo največje prostostoječe sončne elektrarne v Sloveniji.

Vlagatelji so zeleno obveznico že prepoznali kot odlično naložbeno priložnost

Če potrebujete dodatno zagotovilo varnosti svoje naložbe, je treba omeniti, da je slovenska mreža elektrarn del večje evropske mreže, saj je skupina PV-Invest med vodilnimi skupinami s področja fotovoltaike v Evropi. S postavljenimi 99 elektrarnami s 63 megavati skupne moči, ki letno proizvedejo 82 tisoč megavatnih ur elektrike in s tem izpuste ogljikovega dioksida zmanjšajo za 38 tisoč ton, je prisotna v desetih državah.

Evropska unija je odločno zakorakala v smeri zelenega prehoda in je kot prva celina na svetu jeseni vzpostavila standard za zelene obveznice. Cilj standarda je podjetjem preprečiti, da bi se predstavljala do okolja prijaznejša, kot v resnici so. So pa vlagatelji zeleno obveznico že pred tem prepoznali kot odlično naložbeno priložnost in to možnost imate zdaj tudi v Sloveniji. Da je to prava izbira, potrjuje kar 50-odstotna povprečna rast svetovnega in evropskega trga zelenih obveznic med letoma 2015 in 2020.

Priložnost, ki je ne smete zamuditi Pri skupini PV-Invest lahko izbirate med dvema zelenima obveznicama, in sicer: zeleno obveznico PV-Invest 2023–2028 s petodstotno fiksno obrestno mero in

zeleno obveznico PV-Invest 2023–2033 s spremenljivo obrestno mero (trimesečni EURIBOR plus en odstotek na leto, prvo leto pet odstotkov).

"Gre za donose, ki so veliko privlačnejši kot donosi številnih drugih naložbenih priložnosti, zato smo prepričani, da vas bo ponudba pritegnila. Slovenija je ob vpisu zelenih obveznic družbe PV-Invest v preteklosti z izjemnim zanimanjem vlagateljev, ki so naložbeno priložnost prepoznali v še večjem obsegu kot vlagatelji v Avstriji, Nemčiji in Švici, potrdila, da je na pravi poti zelenega prehoda, in verjamemo, da vlagatelji te priložnosti tudi letos ne bodo želeli zamuditi," pravi Primož Tručl, direktor podjetja Moja elektrarna, d. o. o.

