Odbor o novem poskusu ureditve sodnega varstva za bančne razlaščence

Prvo obravnavo vladnega predloga ureditve sodnega varstva za bančne razlaščence je DZ opravil v začetku aprila. Rešitve so v tej fazi podprli v Svobodi in SD, v NSi jim niso nasprotovali. Medtem pa s predlogom niso zadovoljni v SDS.

Ker je k predlogu zakonodajnopravna služba DZ podala pripombe na okoli dve tretjini členov, so koalicijske Svoboda, Levica in SD pripravile številna dopolnila, s katerimi po njihovih navedbah sledijo priporočilom zakonodajnopravne službe DZ.

Problematika razlaščenih imetnikov delnic in obveznic v bankah se vleče vse od obsežne bančne sanacije ob koncu leta 2013 in v začetku leta 2014. Takratni ukrepi so razlastili več kot 100 tisoč imetnikov podrejenih obveznic oziroma delnic teh bank v skupni vrednosti 960 milijonov evrov, ustavno sodišče pa je v odločitvi o podlagi za izvedbo izbrisa jeseni 2016 ugotovilo, da razlaščenci niso imeli na voljo učinkovitega sodnega varstva, vladi ter DZ pa naložilo ureditev tega vprašanja.