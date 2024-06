Four Points by Sheraton Ljubljana nagrajen s prvim certifikatom BREEAM med hoteli v Sloveniji

Four Points by Sheraton Ljubljana je postal prvi hotel v Sloveniji s prestižnim certifikatom BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Ta mejnik poudarja neomajno predanost hotela trajnosti in skrbnosti do okolja.

Certifikat BREEAM je mednarodno priznan kot merilo trajnostnega oblikovanja, gradnje in delovanja stavb. Ocenjuje različne vidike okoljskega delovanja stavbe, vključno z energetsko učinkovitostjo, porabo vode, izbiro materialov in ekološkim vplivom. Doseganje certifikata BREEAM odraža zavezanost podjetja zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujanju trajnostnih praks v svojem delovanju.

Kot prvi hotel v Sloveniji, ki je prejel certifikat BREEAM, postavlja Four Points by Sheraton Ljubljana precedens za okolju prijazne prakse v regiji gostinske industrije. S poudarkom na trajnosti si hotel prizadeva ne le izboljšati izkušnje gostov, temveč tudi pozitivno prispevati k lokalnemu okolju in skupnosti.

"Z veseljem sprejemamo prvi certifikat BREEAM v Sloveniji, ki je potrditev naših stalnih prizadevanj za predanost trajnosti," je povedal Foto: HOTEL MONS D.O.O. Dragan Ćulibrk, generalni direktor hotela Four Points by Sheraton Ljubljana. "Od začetka delovanja našega hotela smo si prizadevali vključiti okolju prijazne prakse v vsak vidik našega delovanja. Ta certifikat ne samo potrjuje našo zavezanost, temveč nas tudi spodbuja, da nenehno postavljamo visoke standarde trajnostne gostinske industrije."

Four Points by Sheraton Ljubljana vključuje širok nabor ekoloških pobud, namenjenih zmanjšanju okoljskega vpliva in hkrati zagotavljanju izjemnih izkušenj gostov. Te pobude vključujejo energetsko učinkovite svetlobne sisteme, vodovodne naprave za varčevanje z vodo, strategije zmanjševanja odpadkov in uporabo lokalno pridelanih materialov in izdelkov, kadar je to mogoče. Poleg tega hotel aktivno sodeluje z gosti in zaposlenimi pri spodbujanju ozaveščenosti o okolju in spodbuja odgovorno ravnanje.

"Prejem certifikata BREEAM utrjuje naš položaj vodilnega igralca v hotelirstvu in upam, da bomo spodbudili še druge deležnike, da se pridružijo tej zeleni inciativi," je dejal Dragan Ćulibrk, direktor hotela. "Zavezani smo spodbujanju zelene prihodnosti za našo skupnost in planet, to priznanje pa nas spodbuja, da v prihodnjih letih nadaljujemo s še večjimi trajnostnimi pobudami."

