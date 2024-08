Azija je potonila. V rdečem tudi Ljubljana.

Azijske borze so nov teden začele globoko v rdečem, jen je med trgovanjem dosegel šestmesečni vrh. Vlagatelji so premlevali predvsem podatke z ameriškega trga dela, kjer so v petek objavili, da je stopnja brezposelnosti dosegla najvišjo raven po oktobru 2021. Je padec borz le popravek ali so nekatera največja gospodarstva na svetu, vključno z ZDA, pred recesijo?

Meseci navdušenja na trgih kapitala so v petek doživeli trd pristanek, poroča Bloomberg. Slabi makroekonomski podatki za ZDA so namreč med vlagatelji obudili strahove, da je največje gospodarstvo na svetu pred recesijo. Ter da ameriški centralni banki tega ni uspelo opaziti in zato zamuja z ukrepi.

Analitiki globoke padce pripisujejo veliki zaskrbljenosti glede aktivnosti ameriškega gospodarstva



V ZDA so v petek objavili, da so julija odprli 114 tisoč novih delovnih mest, potem ko so jih junija po popravljenih podatkih 179 tisoč. Stopnja brezposelnosti se je zvišala za 0,2 odstotne točke na 4,3 odstotka, kar je najvišje po oktobru 2021.



Analitiki na podlagi teh podatkov ocenjujejo, da se ameriško gospodarstvo ohlaja bolj, kot so pričakovali.

Strah med investitorji vzbuja tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, cena nafte na svetovnih trgih je spet zrasla. Velik padec je doživel tudi trg kriptovalut, Bitcoin je v zadnjih dneh zdrsnil za več kot deset odstotkov, ethereum kar za petino.

V rdečem tudi ljubljanska borza Indeks glavnega slovenskega trga kapitala ljubljanske borze SBITOP je tudi v rdečih številkah. Danes je od odprtja do 10. ure izgubil skoraj štiri odstotke. Največ je izgubila Luka Koper in sicer več kot šest odstotkov. NLB je zdrsnila za skoraj pet odstotkov, Petrol pa za polovico odstotne točke manj.

Azija spet v rdečem

Ker so svetovne borze v soboto in nedeljo zaprte, so vlagatelji pozorno spremljali današnje dogajanje na azijskih trgih kapitala. In ti so nadaljevali negativni trend preteklega tedna.

Na vodilni azijski borzi v Tokiu je indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, zgrmel za 12,40 odstotka na 31.458,42 točke.

V Hongkongu indeks Hang Seng izgublja 2,57 odstotka. V Šanghaju je osrednji indeks 1,34 odstotka pod izhodiščem, v Seulu pa je osrednji borzni indeks Kospi sklenil 8,78 odstotka v minusu. V Sydneyju je All Ordinaries nazadoval za 3,72 odstotka.

V Singapurju je indeks STI zdrsnil za 4,82 odstotka, na Tajvanu pa so se delnice v indeksu FTSE TWSE v povprečju pocenile za 8,71 odstotka.

Tečaj jena rekordno



Na borznem trgu odmeva tudi rast tečaja jena glede na ameriški dolar. To bo podražilo izdelke japonskih izvoznikov, vplivalo bo tudi na njihove poslovne rezultate, opozarjajo analitiki.



Za dolar je bilo treba še v začetku julija odšteti 162 jenov, kar je najmanj po letu 1986. V petek je bilo treba za ameriško valuto odšteti 146,52 jena, danes pa le še 141,72, najmanj po začetku januarja.

Evropske borze v uvodu globoko v minusu

Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu trgovanja krepko znižali in tako sledili trendu, ki so ga začrtali azijski vlagatelji.

Indeks najpomembnejših podjetij v območju z evrom Eurostoxx 50 je bil okoli 9.30 na 3,41 odstotka nižji ravni kot ob koncu petkovega trgovanja.

Pariški indeks CAC 40 se je znižal za 2,87 odstotka, frankfurtski DAX za tri odstotke, londonski FTSE 100 je bil 2,19 odstotka v minusu.

Vrednost evra se medtem zvišuje. Na borzi v Frankfurtu je bilo treba okoli 9.30 za en evro odšteti 1,0942 dolarja, kar je 0,27 odstotka več kot ob koncu petkovega trgovanja.