Astech in Kolektor Koling bosta skrbela za vzdrževanje Elesovih energetskih naprav

Operater slovenskega elektroenergetskega sistema Eles je logaško podjetje Astech in Kolektor Koling iz Idrije izbral za vzdrževanje svojih energetskih sistemov. Skrbela bosta za naprave na upravi v Ljubljani ter v dveh poslovnih enotah in štirih centrih za infrastrukturo prenosnega omrežja (CIPO) v Sloveniji. V sklopu razpisa so za ključni del vzdrževanja, torej pohlajevanje sistemov za nemoteno delovanje gospodarstva, javnih objektov in industrije z električno energijo, izbrali slovensko podjetje za servis klimatsko-prezračevalnih naprav Astech.

Kolektor Koling bo skrbel za Elesove sisteme na Hajdrihovi ulici v Ljubljani in tehnološkem središču v Beričevem.

Sisteme na lokacijah CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO Ljubljana in CIPO Divača bo vzdrževal Astech.

"Elesovo zaupanje v naše podjetje in kakovost storitev je za nas priznanje, da smo z intenzivnim vlaganjem v razvoj kadrov in storitev na pravi poti do strank. Skrb za naprave v ključni nacionalni infrastrukturi je izjemno pomembna in zahtevna, saj je od nje odvisno nemoteno delovanje procesov in sistemov v državi," je ob novici povedal Alojz Nedižavec iz podjetja Astech.