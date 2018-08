Kako praktično in edinstveno opremiti študentsko domovanje? #foto

Bližamo se novemu študijskemu letu in kaj kmalu bodo številna stanovanja in študentske sobe zapolnili študenti, ki pa nad svojimi novimi domovanji niso vselej navdušeni. A tudi to se z malo domišljije in truda lahko spremeni. Kako v študentske sobe vnesti domačnost in udobje?

Foto: Thinkstock Pogosto si študentje s sostanovalci delijo majhne sobe in stanovanja, v prostorih pa primanjkuje zasebnosti in včasih celo primernih delovnih površin. Prvi korak, da svoje novo domovanje vsaj nekoliko približamo svoji osebnosti in življenjskemu stilu, je urejanje prostora. Odstranimo vso nepotrebno navlako in s tem pridobimo dodatni prostor, kar tudi optično poveča sobo in s tem daje občutek večje svobode in udobja.

Foto: Thinkstock Naslednji korak je čiščenje prostora. Prvo generalno čiščenje je sicer res zamudno, vendar nam olajša poznejše delo, hkrati pa s tem pridobimo tudi občutek večje domačnosti.

Foto: Thinkstock Izbira primerne svetlobe je bistvenega pomena za vsak prostor, v katerem bivamo. Pri tem je poudarek na svetlobi nad delovno površino, zato velja investirati v dobro namizno svetilko. Tako bomo med prebiranjem knjig in študijskega gradiva čuvali svoje oči in hkrati poskrbeli za večjo koncentracijo.

Foto: Thinkstock Preostali del sobe ali stanovanja lahko popestrimo z osvetlitvijo, pri kateri lahko reguliramo moč svetlobe, svetlobne verige in dišeče svečke pa bodo dobrodošle predvsem, ko nas obiščejo prijatelji in si želimo bolj intimnega in prijetnega vzdušja v prostoru.

Foto: Thinkstock Z nekaj domišljije in ročnih spretnosti se izdelave ali popestritve pohištva lahko lotimo sami. Iz dveh palet denimo lahko izdelamo klubsko mizico ali zanimivo sedežno površino.

Foto: Thinkstock Investirati pa je smiselno predvsem v kakovosten in udoben pisalni stol, saj bomo na njem preživeli veliko študijskih ur učenja.

Foto: Thinkstock Velik problem pri študentskih sobah in manjših stanovanjih je tudi pomanjkanje prostorov za shranjevanje. Ker omare zasedejo veliko prostora, zanje pa je treba odšteti tudi veliko denarja, si lahko namesto njih za oblačila omislimo praktična in cenovno ugodna stojala in velike ter uporabne škatle za shranjevanje. Koristi pa nam lahko tudi predalnik, ki ga prinesemo od doma in tako v prostor vpeljemo tudi lastno zgodovino.

Foto: Thinkstock Ne le, da lahko barve sten optično povečajo in odprejo prostor, pač pa ga tudi popestrijo. Če beljenje in polaganje tapet nista dovoljeni, si lahko stene popestrimo s slikami ali fotografijami, ki nam služijo kot inspiracija, hkrati pa nas navdihnejo z lepimi spomini. Tudi vzglavniki, zanimive posteljnine in pregrinjala dajo prostoru svoj čar in pridih domačnosti.

O študentskih tematikah, tudi o tem, kako in kje si poiskati stanovanje ali študentsko sobo, kakšne so njihove cene in na kaj moramo biti pri tem pozorni, bo govora tudi v današnji oddaji Poletni Dan. ob 17.25 na Planet TV.