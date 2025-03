Po dihalni krizi 28. februarja, ko se je Frančišek skoraj zadušil z bruhanjem, je "obstajalo resnično tveganje, da ne bo preživel", je dejal zdravnik v rimski bolnišnici Gemelli Sergio Alfieri.

"Morali smo se odločiti, ali naj se ustavimo in ga pustimo ali nadaljujemo z vsemi možnimi zdravili in terapijami ter ga posledično izpostavimo velikemu tveganju za poškodbe drugih organov," je Alfieri povedal za italijanski Corriere della Sera v intervjuju, objavljenem v torek. "Na koncu smo se odločili za drugo možnost," je dejal Alfieri.

Med zdravljenjem je preživel štiri dihalne krize

Oseminosemdesetletni papež Frančišek se je v nedeljo vrnil v Vatikan po najhujši zdravstveni krizi, ki jo je doživel v svojem 12-letnem pontifikatu. V bolnišnico Gemelli so ga sprejeli 14. februarja zaradi napada bronhitisa, ki se je razvil v dvostransko pljučnico. To je še posebej resno zdravstveno stanje za nekoga, ki je kot mlad trpel za plevritisom in so mu nato kirurško odstranili del pljuč.

Vatikan je objavljal dnevna poročila o Frančiškovem zdravstvenem stanju. Med bivanjem v bolnišnici je Frančišek preživel štiri dihalne krize, ki so se kazale kot hudi napadi kašlja zaradi zožitve dihalnih poti.

Po odhodu iz bolnišnice je papeža pozdravila množica vernikov. Foto: Reuters

Bil je v življenjski nevarnosti

Alfieri je dejal, da sta bili dve krizi kritični in da je bil Frančišek takrat v življenjski nevarnosti. V nedavnem intervjuju je Alfieri povedal, da je papežev osebni zdravstveni pomočnik Massimiliano Strappetti zdravstveni ekipi predlagal, naj po epizodi bruhanja nadaljuje zdravljenje.

Alfieri je pripovedoval, da je Strappetti zdravnikom rekel: "Poskusite vse in ne obupajte!" "Tvegali smo poškodbe ledvic in kostnega mozga, a smo se odločili, da nadaljujemo s terapijo. Njegovo telo se je odzvalo na zdravila in okužba pljuč se je postopoma umirila," je dejal zdravnik.

Odredili so mu še dva meseca mirovanja in počitka

Da bi si popolnoma opomogel, so zdravniki papežu po odpustu iz bolnišnice odredili dva meseca mirovanja. Koliko ga bo v prihodnjih dneh mogoče videti v javnosti, ni znano.

"Zelo čustveno je bilo videti človeka, ki je spet postal papež." Foto: Reuters

Papež se je ob koncu bolnišničnega zdravljenja prvič, odkar je v bolnišnici, pojavil pred verniki na bolnišničnem balkonu. Alfieri je dejal, da ga je množica vernikov zelo navdušila.

"Gledal sem ga, kako zapušča sobo v desetem nadstropju bolnišnice Gemelli, oblečen v belo," je dejal. "Zelo čustveno je bilo videti človeka, ki je spet postal papež."