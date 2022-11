V Ljutomeru za župansko mesto kandidat in tri kandidatke

Bojana Gošnjak, računovodkinja na osnovni šoli Ivana Cankarja, ki politično ni bila aktivna, izpostavlja, da bi lahko v občini naredili veliko več, če bi politični akterji sodelovali in se povezovali, zato bo temu namenila veliko pozornost. Načrtuje nove ustanove, ki bodo gonilo razvoja in bodo črpale evropski denar, pri razvoju v ospredje postavlja infrastrukturo za gospodarski razvoj.

Gošnjakova bi se povezovala z vsemi političnimi akterji

56-letna diplomirana ekonomistka zagovarja občino kot močno središče Prlekije, ki naj postane regija, osebno prednost pred kandidati vidi v podpori Gibanja Svoboda, ki se zavzema za razvoj občin, in v svojih bogatih finančnih izkušnjah. Povezovala bi se z vsemi političnimi akterji v občini in regiji.

Magdič: Županja je svoje potenciale že zdavnaj porabila

62-letni Ciril Magdič je bil policijski inšpektor in komandir, v prejšnjem sklicu je bil predsednik nadzornega odbora občine, v zdajšnjem je kot svetnik vodil statutarnopravno komisijo. V ospredje postavlja pravno državo.

Občinska oblast v Ljutomeru je po njegovem podrejena zgolj eni osebi, županji, ki da je svoje potenciale že zdavnaj porabila. Novoletni sprejemi že novembra, barvanja fasad in nekaj metrov novega asfalta pred volitvami še zdaleč nisi tisto, kar napredni Ljutomer zmore, pravi Magdič. Ob tem dodaja, da tudi županjino nenehno pričkanje z državo ni dobro za občino, ki da porazno neuspešno črpa sredstva iz skladov. Vse to namerava spremeniti z dobro voljo, odlično ekipo in jeklenimi živci.

Kandidatka in zdajšnja županja Karba: Občan je na prvem mestu

Olga Karba, 51-letna univerzitetna diplomirana pravnica ter magistrica znanosti državnih in evropskih študij, je povedala, da je obdana s srčnimi ljudmi, ki so dokazali, da je občan na prvem mestu in da velja pravilo "obljubi manj, naredi več". Izvedli so 180 projektov za več kot 62 milijonov evrov, od tega je bilo skoraj 24 milijonov nepovratnih.

Cilje in naloge so po besedah Karbove uskladili z občani in razvojno vizijo občine, največ pa štejeta spoštljivost do drugega in pogovor. Takšen odnos imajo po njenem s sosednjimi župani in dobrim delom politike. Prihodnost vidi predvsem v močnih krajih, povezanih skozi dobre vsebine in srčne odnose, ki so gradniki močne, samostojne in uspešne skupnosti.

62-letna Jasminka Dukić, specialistka splošne medicine, odgovorov na vprašanja STA ni poslala.