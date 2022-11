V Radovljici ima aktualni župan štiri izzivalce

62-letni Globočnik se poteguje za četrti mandat na čelu občine. Na volitvah leta 2018 je kljub štirim protikandidatom zanesljivo slavil že v prvem krogu, ko je prejel skoraj 58 odstotkov glasov. Kot je pri predstavitvi svoje vnovične kandidature izpostavil Globočnik, je zelo zadovoljen z opravljenim delom v preteklih mandatih, saj so rezultati vidni v vseh krajevnih skupnostih. Pri tem je izpostavil pomen participativne demokracije.

Spomnil je, da se je občina v razvojnem programu do leta 2030 zavezala postati nizkoogljična družba in da so v večini šol ter vrtcev že izvedli energetsko sanacijo, z zasebnimi partnerji pa bodo iskali rešitve za postavitev sončnih elektrarn na strehah stavb v občinski lasti in ponovno preverili možnost vzpostavitve sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Med načrti je izpostavil tudi turistično informacijsko točko za Zgornjo Gorenjsko z garažno hišo po principu P & R v Lescah.

V boj za županski stolček tudi Jesenkova, ki je v občino vpeta kot občinska svetnica

Tako kot pred štirimi leti se je na županske volitve znova podala tudi Vojka Jesenko, ki je leta 2018 kot kandidatka LMŠ prejela sedem odstotkov glasov, zdaj pa kandidira s podporo skupine volivcev in neodvisno listo za občinski svet. 49-letna diplomirana organizatorica dela je zaposlena v uradu vlade za informacijsko varnost kot inšpektorica in pooblaščena oseba za varstvo podatkov. V občinsko politiko je vpeta kot občinska svetnica.

Kot izhaja iz njenega programa, se zavzema za pošteno in transparentno delovanje občine ter njenih zavodov v dobro vseh občanov in za rešitev večletnih izzivov v občini, med drugim železniškega prehoda v Lescah, ter tudi za ponovno oživitev lokalnih trgovinic, ureditev avtobusne postaje v Radovljici in vzpostavitev temeljev za zaščito sotočja kot naravne dediščine državnega pomena.

Waland meni, da je čas za nov veter, Zadnikarjeva pa, da je razvoj občine neenakomeren

Za župansko funkcijo se v Radovljici poteguje tudi kandidat stranke Resni.ca Janez Waland. 44-letni inženir telekomunikacij se je za kandidaturo odločil, ker Radovljica potrebuje župana, ki je usmerjen k aktivnemu iskanju rešitev. Prepričan je, da je po 12 letih čas za nov veter. Kot je poudaril, stranka Resni.ca predstavlja novo politiko − politiko odprtih kart. Izdelali pa so tudi načrt razvoja občine.

SD za županjo Občine Radovljica predlaga 51-letno Renato Zadnikar. Diplomirana upravna organizatorka, ki zadnja leta dela v kranjskogorskem turizmu, je prepričana, da je razvoj občine neenakomeren. Med aktualnimi izzivi občine izpostavlja pomanjkanje čuta za potrebe starejših in pomanjkanje projektov zelene politike. Zavzema se za uravnotežen razvoj, transparentnost upravljanja in poslovanja občinske uprave, okrepitev javnega prevoza in revitalizacijo opuščenih objektov.

Grohar meni, da občina potrebuje sveže ideje

Županskega kandidata v Radovljici ima tudi SNS. To je 50-letni Tomaž Grohar, ki je po izobrazbi strojni tehnik, je pa tudi strokovnjak za antikvaristiko in zbiralec vojaških artefaktov. Do zdaj v lokalni politiki ni bil aktiven, za kandidaturo pa se je odločil, ker meni, da občina porablja denar za nepravne namene in da potrebuje sveže ideje ter nov razvojni potencial. Zavzema se za uravnoteženo socialno politiko, skrb za nova delovna mesta, reševanje stanovanjske problematike in energetsko samooskrbo.

Za mesta v občinskem svetu se v Radovljici poteguje 12 strank in neodvisnih list. Poleg Liste Cirila Globočnika, Liste Vojke Jesenko, SD, SNS in Resni.ce, ki imajo tudi svoje županske kandidate, so to še Lista krajevnih skupnosti, SDS, Gibanje Svoboda, Levica, NSi, Lista za šport in prostovoljstvo, ter Glas mladih Radovljica.