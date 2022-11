V Domžalah se za glasove volivcev poteguje šest županskih kandidatov

Oražem se na volitve podaja s podpisi volivcev. Petintridesetletni diplomirani pravnik in dolgoletni športni direktor tamkajšnjega nogometnega kluba je prepričan, da je v Domžalah prišel čas za spremembe. Kot občinski svetnik je bil v zadnjih dveh mandatih med najaktivnejšimi pri opozarjanju na izzive in težave občine. Pogrešal je predvsem proaktiven pristop do spopadanja s številnimi težavami ter komunikacijo z občani.

V primeru izvolitve namerava sklicati predsednike krajevnih skupnosti, ravnatelje in direktorje javnih zavodov, ki se v preteklem mandatu z županom niso srečali, ter uvesti dan županovih odprtih vrat za občane. Poleg tega se bo nemudoma, kot napoveduje, lotil prometnega kaosa v občini. Energijo namerava usmeriti v pripravo projekta izgradnje osrednje garaže, širitev tržnice, skladno s tem pa opraviti revizijo projekta širitve zdravstvenega doma. V Domžale namerava pripeljati tudi ljubljanski potniški promet, je navedel za STA.

Rožič Novakova, kandidatka NSi, ima po lastnih besedah znanje in izkušnje, predvsem pa vizijo in voljo, da tudi v Domžalah dosežejo "povsem drugačen tempo razvoja, ki bo zgradil infrastrukturo za moderen standard življenja". "Vrednote, kot so ustvarjalnost in podjetnost, morajo postati resnični cilj, ki ga moramo doseči ne samo na kratki rok, temveč tudi za naše bodoče generacije," je zapisala za STA. Verjame v medgeneracijsko in tudi medstrankarsko povezovanje in sodelovanje na vseh ravneh življenja v "dobrobit uresničevanja skupnih ciljev vseh občanov".

Priložnosti za hitrejši razvoj vidi predvsem v ureditvi mestnega jedra, novelaciji projekta zdravstvenega doma in zagonu projekta obvoznice Depala vas-Študa s priključkom na avtocesto.

Deželak: Dragar je veliko naredil, a je čas za nove ideje

Tudi Deželak, ki kandidira na Listi Tonija Dragarja (LTD,) verjame, da je čas, da tudi sam naredi več za kraj, v katerem biva. Kot je navedel za STA, je Dragar veliko naredil, a je "čas za nove ideje, predvsem pa za novo energijo, kako se soočiti z izzivi". Enainštiridesetletni diplomirani ekonomist zase pravi, da je neobremenjen, saj je za razliko od protikandidatov novinec v lokalni politiki in prihaja iz zasebnega sektorja.

"Ustvaril sem uspešno kariero, pri delu pa spoznal veliko ljudi, tudi izjemno število podjetnikov, tako da razumem njihove potrebe," je dejal za STA. Dodal je, da deluje kot vezni člen med generacijami. Če bo izvoljen, namerava izvajati projekte, med katere spadajo poslovna cona Želodnik, izgradnja nove športne in kulturne dvorane ter izgradnja prizidka k Osnovni šoli Preserje v Radomljah.

Koščeva: Domžale potrebujejo novo politiko

Nekdanja podžupanja Koščeva, ki kandidira s svojo listo, je prepričana, da Domžale potrebuje novo politiko, nov način vodenja, predvsem pa nov način komuniciranja z občani, drugimi občinami, državo in tudi širše. Cilj njenega volilnega programa Domžale - občina prihodnosti je trajnostna, napredna, vključujoča ter odporna občina Domžale, je zapisala za STA.

Program usmerja tudi v mlade in njihovo participacijo na vseh ravneh lokalne skupnosti, posebno pozornost namenja tudi drugim skupinam, starejšim, ranljivim in podjetnikom. Če bo izvoljena za županjo, napoveduje nekatere nove projekte, kot so gradnja dnevnega centra za starejše, centra za mlade, ureditev centra Domžal in večnamenske dvorane pri OŠ Domžale, je sporočila za STA.

Prioriteta Savnikove, kandidatke Gibanja Svoboda, sicer magistrice upravnih ved s 34-letnimi izkušnjami v državni upravi, bo v primeru izvolitve izvedba projekta doma za upokojence v Mali Loki in izgradnja dodatnih učilnic in ostalih potrebnih kapacitet v OŠ Roje, OŠ Preserje pri Radomljah in OŠ Dob. Nadaljevala bo z zagotavljanjem potrebnega prostora za mlade in povečanjem sredstev za njihove aktivnosti ter izgradnjo dodatnih kapacitet tamkajšnjega zdravstvenega doma.

Kandidira, ker so potrebne spremembe pri vodenju občine in realizaciji potrebnih projektov. Prav tako verjame, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami ter z ekipo v veliki meri pripomorejo k razvoju občine. "Želim, da občina Domžale ponovno postane okolje, kjer bodo vse skupine imele pogoje za življenje, ki jih potrebujejo," je poudarila za STA.

Vizija kandidata za županske volitve Šinkovca, kandidata stranke Naprej Slovenija, je enakopravnost vseh občanov, gospodarska rast, nova delovna mesta in povečanje socialne varnosti. Občini želi omogočiti napredek v obrti, podjetništvu, industriji ter turizmu, znižati stroške občinske uprave in denar nameniti v gospodarske dejavnosti in gradnjo stanovanj.

Devetinpetdesetletni gradbeni tehnik je prepričan, da bodo volivci njegov program razumeli in ga podprli "pri uresničevanju programa, ki je edina rešitev za občino za zagotovitev boljše in lepše prihodnosti", je zapisal za STA.

Kandidati za občinske svetnike prihajajo iz 12 list in strank (LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije, Lista Mateja Oražma, SNS, Gibanje Svoboda, Piratska stranka Slovenije, SD, DeSUS, Zeleni Slovenije, SDS, Naprej Slovenija, NSi, Lista Renate Kosec). Volili bodo tudi predstavnike v 13 krajevnih skupnosti.