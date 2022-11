Županske volitve v senci predsedniških: je po 24 letih čas za spremembo?

V senci predsedniških volitev in referendumov se odvija boj za županske stolčke. V 12 mestnih občinah kandidira 74 kandidatk in kandidatov, absolutni županski rekorder med njimi pa je po stažu Bojan Šrot, ki Celju vlada že 24 let. Medtem ko se glede na javnomnenjske raziskave v Mariboru obeta zanimiv boj za uvrstitev v drugi krog, je bitka v Ljubljani, Kranju in Kopru skoraj že odločena. Enako je v Slovenj Gradcu, kjer volivke in volivci nimajo izbire.

Slovenija je z mislimi že pri jutrišnjih predsedniških volitvah, kjer bi se lahko zgodilo, da bomo prvič v zgodovini samostojne države dobili predsednico republike. Le teden pozneje, 20. novembra, bomo spet odšli na volišča in odločali o županih in mestnih svetnikih. Tam, kjer bo to potrebno, pa še 4. decembra, na drugi krog županskih volitev. Da ta ne bo potreben, je že zdaj jasno v 48 slovenskih občinah, kjer kandidati nimajo konkurence, volivke in volivci pa ne izbire. Med mestnimi občinami je tako v Slovenj Gradcu, kjer s podpisi volivcev kandidira le zdajšnji župan Tilen Klugler.

V Novem mestu ima zdajšnji župan Gregor Macedoni, ki kandidira s podpisi volivcev, enega izzivalca, kandidata stranke SD Srečka Vovka.

Konec obdobja Bojana Šrota?

V Celju kandidira pet kandidatov, med njimi aktualni župan Bojan Šrot (Celjska županova lista Slovenije), ki občino vodi že od leta 1998 in je eden izmed slovenskih županov z najdaljšim statusom. Na lokalnih volitvah leta 2018 je prepričljivo slavil že v prvem krogu. Bo letos enako ali bo kdo izmed preostalih kandidatov končal Šrotov primat? Njegovi tekmeci so Uroš Lesjak (GS), Sandi Sendelbah (Lista za Celje), Matija Kovač (podpisi volivcev) in Primož Brvar (SD).

Bojan Šrot je eden izmed županov z najdaljšim županskim statusom. Celje vodi že od leta 1998, na zadnjih volitvah pa je zmagal v prvem krogu, ko je prepričal 56 odstotkov volivk in volivcev. Foto: STA

V občini Nova Gorica se za županski mandat poleg aktualnega župana Klemna Miklaviča, ki kandidira s podpisi volivcev, potegujejo še Andrej Pelicon (Levica), Anton Harej (NSi), Tomaž Horvat (SD), Samo Turel (GS) in Damjana Pavlica (SDS).

Peter Dermol (SD) je vodenje občine Velenje prevzel leta 2020, ko je bil izvoljen na nadomestnih volitvah zaradi smrti takratnega župana Bojana Kontiča, ta je občino vodil od leta 2010. Po dveh letih se Dermol znova podaja na volitve, za županski stolček pa se borijo še Lidija Šolinc (Resni.ca), Benjamin Strozak (Dobra država), Milan Medved (podpora volivcev), Lidija Črnko (GS) in Jože Hribar (Naše Velenje).

Za še en mandat se na Ptuju poteguje Nuška Gajšek (SD), trenutno še edina županja, ki vodi mestno občino. V boj je svojega kandidata Boštjana Koražijo poslala še Levica, Robert Križanič je kandidat stranke Resni.ca, kandidirajo še Andrej Lacko (SNS), Štefan Petek (GS), Franjo Rozman (SDS), Andrej Čuš (podpora volivcev) in Suzana Lara Krause (SLS).

Nov obraz v Krškem in Murski Soboti

Novo županjo ali župana pa bodo zagotovo dobili v občini Krško, saj se zdajšnji župan Miran Stanko umika iz politike. Volivke in volivci bodo tako čez dober teden dni izbirali med Iztokom Starcem (SLS), Janjo Starc (podpora volivcev), Jožetom Olovcem (SDS), Alešem Zorkom (GS), Janezom Kerinom (Lista Modra smer) in Dušanom Šiškom (Lista Dušana Šiška - Energično za Krško).

Dozdajšnji župan Murske Sobote Aleksander Jevšek je spomladi zapustil župansko mesto in postal del vlade ter prevzel ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Tako bo tudi Murska Sobota na letošnjih lokalnih volitvah dobila novega župana ali županjo. Na kandidatni listi so Damjan Anželj (SD), Andrej Mešič (SDS), Mitja Horvat (GS) in Blanka Denko Čeh (Akacije).

Janković in Rakovec po nov mandat Javnomnenjske raziskave Zoranu Jankoviću napovedujejo gladko zmago v prvem krogu. Razmerje moči pa se lahko premeša v mestnem svetu, kjer bi Janković lahko izgubil večino. Foto: Ana Kovač

Kot kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je agencija Ninamedia pripravila za časopis Dnevnik, se v prestolnici Zoranu Jankoviću obeta prepričljiva zmaga v prvem krogu in s tem šesti mandat na čelu Ljubljane. Ankete mu napovedujejo kar 71-odstotno podporo.

Najresnejša protikandidatka, sicer daleč za njim, je poslanka Levice Nataša Sukić, ki so ji namerili 9,9-odstotno podporo. 4,3 odstotka volivk in volivcev bi glasovalo za kandidata stranke SDS Igorja Horvata, 4,2-odstotno podporo pa je dobil Aleš Primc, vodja stranke Glas za otroke in družine.

Poleg Sukićeve, Horvata in Primca so Jankovićevi tekmeci še Jasmin Feratović (Pirati), nekdanja sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant (SLS), Jasminka Dedić (Vesna), Mojca Sojar (NSi) in Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije in Konkretno).

Nekoliko slabše Jankoviću kaže v mestnem svetu, kjer bi lahko izgubil večino. Raziskava Ninamedie kaže, da bi Lista Zorana Jankovića dobila 24,6 odstotka glasov, sledi Gibanje Svoboda z 21,4 odstotka glasov. Levica bi v mestnem svetu dobila 13,9 odstotka glasov, SDS je na četrtem mestu z 10,3-odstotno podporo. Socialnim demokratom javnomnenjske raziskave napovedujejo okoli 6,3 odstotka glasov.

V Kranju je zdajšnji župan Matjaž Rakovec na dobri poti k novemu mandatu. Foto: STA

Tudi v Kranju je, sodeč po javnomnenjski anketi, ki jo je za Dnevnik opravila Ninamedia, objavljena pa je bila 29. oktobra, aktualni župan Matjaž Rakovec na dobri poti k ponovni izvolitvi in celo zmagi v prvem krogu. Podpira ga nekaj več kot 46 odstotkov volivk in volivcev. Sledi skupni kandidat SDS, NSi, SLS in Zeleni Slovenije Ivo Bajec, ki so mu namerili 12,8-odstotno podporo. Na tretjem mestu je predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Svoj glas bi mu namenilo nekaj več kot sedem odstotkov volivk in volivcev. Nekoliko nižjo podporo je na predsedniških volitvah prejela njihova predsedniška kandidatka Sabina Senčar, ki je s slabimi šestimi odstotki poskrbela za presenečenje volitev, se uvrstila na četrto mesto in prehitela kandidata stranke NSi Janeza Ciglerja Kralja in Miho Kordiša (Levica).

V Kranju se za županski stolček potegujejo še Aleksander Svetelj (Več za Kranj), Srečo Barbič (Gibanje Svoboda) in Igor Velov, ki kandidira s podporo volivcev.

Na volitvah za mestni svet se zmaga obeta listi Gibanja Svoboda, ki bi glede na rezultate javnomnenjske raziskave dobila 23,7 odstotka glasov, za SDS bi glasovalo 15 odstotkov vprašanih, za SD pa 7,6 odstotka.

V Kopru manj napeto kot pred štirimi leti

Če je pred štirimi leti Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana in GS) za le 17 glasov prehitel Borisa Popoviča (Koper je naš), rezultati raziskave Ninamedie za Dnevnik, ki smo jo objavili v torek, 8. novembra, tokrat kažejo na manj napeto tekmo. Bržanu se obeta celo zmaga v prvem krogu. Namerili so mu 59-odstotno podporo, medtem ko Popovića podpira le 25,6 odstotka volivk in volivcev.

Na županskih volitvah leta 2018 je Aleš Bržan za las prehitel Borisa Popoviča. Letos je presenečenje manj mogoče in Bržanu se glede na javnomnenjske raziskave obeta prepričljivejša zmaga, saj ga podpira več kot polovica opredeljenih volivcev. Foto: STA

Na tretjem mestu je kandidatka stranke SD Jadranka Šturm Kocjan z osemodstotno podporo, sledi Peter Bolčič s 4,3 odstotka in kandidat stranke SDS Igor Colja z 2,6 odstotka. Za županski stolček se poteguje še Aleš Medveš (Levica).

Napeta tekma v Mariboru: lahko Kangler in Flis prekrižata načrte Arsenoviču?

Po javnomnenjski raziskavi Ninamedie za Večer, ki smo jo objavili v četrtek, 10. novembra, se zmaga v Mariboru, najbolj zaželeni mestni občini, obeta zdajšnjemu županu Saši Arsenoviču. Podprlo ga je največ, 39,1 odstotka vprašanih. Sledita nekdanji mariborski župan, mestni svetnik in državni sekretar v Janševi vladi Franc Kangler (Lista Franca Kanglerja – NLS) z 19 odstotki in nekdanji direktor UKC Maribor Vojko Flis (Gibanje Svoboda) z 18,3 odstotka podpore.

Zanimiva tekma se obeta v Mariboru, kjer bo odločitev najverjetneje padla 4. decembra. Glede na rezultate ankete se za uvrstitev v drugi krog borita Franc Kangler in Vojko Flis. Foto: STA

Za vodilno trojico sta Lidija Divjak Mirnik (LPR) in kandidat stranke SDS Dejan Kaloh s sedmimi odstotki, kandidata stranke Levica Vladimirja Šego pa podpira 2,5 odstotka volilnih upravičencev.

Med 15 kandidati brez možnosti za uvrstitev v drugi krog in z manj kot štiriodstotno podporo sta Igor Jurišič (Stranka mladih-Zeleni Evrope) in Boštjan Klun (SD) s po 1,5 odstotka podpore, kandidata Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev) in Nina Beyokol (Piratska stranka) bi prejela po odstotek glasov, po pol odstotka pa Miha Recek (SLS in Naša dežela), Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo), Aleksander Kamenik (Stranka Aleksandra Kamenika) in Bernard Memon (NSi). Na zadnjem mestu je Franc Jesenek (Stranka slovenskega naroda).

Pri volitvah v mestni svet se je med anketiranci najbolje odrezala stranka Gibanja Svoboda, za katero bi glasovalo 22,4 odstotka vprašanih. Sledijo lista Arsenovič za Maribor s 16,7 odstotka, SDS s 14,1 odstotka in SD z 12 odstotki glasov. Za Listo Franca Kanglerja – NLS in Gasilce Maribora bi glasovalo po 6,3 odstotka zajetih v raziskavo, medtem ko imajo preostale stranke manj kot pet odstotkov podpore.