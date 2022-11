Mišičev kandidat za svetnika divjal po Obali in ogrožal druge udeležence v prometu #video

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako kandidat za piranskega občinskega svetnika Srečko Savič, ki kandidira na Listi Gašparja Gašparja Mišiča, z avtomobilom brez registrskih oznak divja po Obali in s prehitro, neodgovorno vožnjo ogroža sebe in druge udeležence v prometu. Za Regional se je odvzal Mišić, ki je ravnanje svojega kandidata obsodil in ga pozval k javnemu opravičilu, kar je Savič tudi storil.

"Nisem Boris Popovič, nisem Sandi Čeligo, nisem Norbedo, nisem vsi ti nesposobni. Sem Savič, Srečko in sedaj vam bom pokazal, kaj znam," na začetku posnetka pove Savič, kandidat za piranskega mestnega svetnika, ki kandidira na Listi Gašparja Gašparja Mišića.

Posnetek razkriva, kako Savić z avtomobilom Zastava 101 brez registrskih oznak in brez uporabe varnostnega pasu divja po Obali, prehiteva in vozi med pešci in kolesarji ter z nevarno vožnjo ogroža sebe in druge udeležence v prometu.

Neodgovorno početje Saviča snema sopotnik, posnetek pa so najprej objavili na Facebook strani Gibanje Portorož, a so ga že odstranili. Je pa posnetek delil eden od uporabnikov Facebooka.

Mišič ostro obsodil ravnanje svojega kandidata

Ljudje so zgroženi, na neodgovorno ravnanje Saviča se je za Regional odzval tudi županski kandidat Mišič. "Osupli smo nad nepremišljenim ravnanjem Srečka Saviča in ga najostreje obsojamo. Težko razumemo, kako je do takšnega neodgovornega dejanja sploh lahko prišlo, saj je povsem nesprejemljivo in v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami in prizadevanji. Srečka Saviča smo o našem stališču že obvestili ter ga pozvali k javnemu opravičilu. Pričakujemo, da bo to tudi storil," je po poročanju omenjenega medija zapisal Mišič.

Savič: Javno se opravičujem in svoje dejanje obžalujem

Savič je upošteval poziv in se javno opravičil: "Srečko Savič se javno opravičujem in svoje dejanje obžalujem ter vse kritike sprejmem z obljubo, da se ne bo več zgodila takšna ali podobna nepremišljenost. Posnetek ni nastal za javno objavo, zato toliko bolj obžalujem svoje nepremišljeno dejanje."